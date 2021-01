Previsão do tempo SP indica chuva e calor de até 34ºC na semana

A previsão do tempo SP indica uma quarta-feira de calor, com máxima de 32ºC, de acordo com o CGE da Prefeitura de São Paulo. Entre o fim da tarde e o início da noite, a formação de nuvens carregadas provoca chuva em forma de pancadas isoladas com trovoadas. Veja a previsão do tempo em SP até sexta-feira.

Como fica o tempo em São Paulo nos próximos dias?

Quarta-feira (27/01) – Previsão do tempo SP

- CONTINUE DEPOIS DA PUBLICIDADE -

A quarta-feira, dia 27 de janeiro, terá sol e calor na capital paulista. Segundo o CGE, entre o fim da tarde e o início da noite, a formação de nuvens carregadas provoca chuva em forma de pancadas isoladas com trovoadas. Os termômetros oscilam entre 20°C e 32°C.

Quinta-feira (28/01) – Previsão do tempo SP

O cenário não muda na quinta-feira, dia 28 de janeiro. A manhã será de sol e rápida elevação da temperatura. De acordo com o CGE, entre o meio e o fim da tarde, há previsão de chuva em forma de pancadas rápidas com até forte intensidade, mas curta duração. A mínima de 21°C e máxima de 33°C.

Sexta-feira (29/01) – Previsão do tempo SP

A sexta-feira, dia 29 de janeiro, seguirá a mesma linha de previsão. Segundo o site Climatempo, a manhã terá sol e aumento gradativo de nuvens. Já a tarde, será marcada pela chuva forte em pontos isolados da capital e à noite o tempo ficará aberto. Os termômetros oscilam entre 21°C e 34°C.

Qual foi o dia mais chuvoso de 2021?

Segundo informações do portal do CGE da Prefeitura de São Paulo, o dia 15 de janeiro permanece como o mais chuvoso do ano, até agora, com 24,7mm acumulados. Já o segundo dia mais chuvoso do ano é o 10 de janeiro com 20,4mm e em terceiro lugar, 25 de janeiro com 19,2mm.

SP segue na fase laranja e vermelha

Até o próximo dia 7 de fevereiro, a capital paulista permanece na fase laranja e fase vermelha (válida diariamente a partir das 20h até 6h, nos finais de semana e feriados) do plano de contingência da pandemia da Covid-19, de acordo com o Plano São Paulo, divulgado pelo governo do estado.

O que levou o governo ao endurecimento das regras foi o aumento dos números de casos, internações e óbitos. A 2º semana do ano foi a pior desde o início da pandemia, com 11.300 novos casos registrados no estado de SP. Na opinião de João Doria (PSDB), até que se tenha a maioria dos brasileiros vacinados “a interrupção do ciclo do vírus precisa de medidas para conter a propagação.”