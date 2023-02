Como fica o expediente bancário no Carnaval 2023 em SP?

Caso precise realizar alguma operação bancária nas agências de São Paulo até do dia 21, terça-feira de Carnaval, fique atento, porque os bancos não vão abrir nos dias 20 e 21, segunda e terça, portanto. Segundo a Federação Brasileira de Bancos (Febraban), a decisão é amparada pela Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional.

Porém, já na quarta-feira de cinzas, no dia 22, o expediente bancário retornará a partir das 12h, horário local, e fechará às 16h.

A orientação da Federação é que os clientes usem os canais digitais para resolver questões bancárias, como sites, aplicativos ou telefone. Nesses canais é possível ver saldo, fazer transferências, pagar contas, entre outras operações.

Vale reforçar que pagamentos de boletos e transferências via TED vão ser processados apenas no primeiro dia útil após o carnaval, ou seja, após o meio-dia de quarta. Os boletos que vencem no sábado dia 18 e a terça-feira dia 21 podem ser agendados sem multas ou juros.

"A decisão segue a Resolução n.º 4.880, de 23 de dezembro de 2020, do Conselho Monetário Nacional, que não considera dias úteis para fins de operações bancárias sábados, domingos e feriados de âmbito nacional, bem como a segunda-feira e a terça-feira de Carnaval", informa a entidade sobre o expediente bancário.

O que abre e fecha no Carnaval em São Paulo?

Em São Paulo, o carnaval é considerado ponto facultativo, também nos dias 20 e 21, e na quarta, 22, até meio-dia. Nos dias anteriores e durante à festa, o comércio em São Paulo vai funcionar normalmente.

O presidente do Sindicato dos Comerciários de São Paulo, Ricardo Pata, disse à Folha de S. Paulo, no início de fevereiro de 2023, que o carnaval tem grande movimentação no comércio e é por isso que a categoria não será liberada.

A Associação Brasileira de Lojistas de Shopping também informou que não haverá alteração de funcionamentos nos estabelecimentos.

A prefeitura de São Paulo não abrirá nos 20 e 21 por conta do ponto facultativo. No dia 22 a partir das 12h, o expediente retorna normalmente.

Os Correios vão funcionar normalmente no sábado (18). Já na segunda-feira (20) e terça (21) não haverá atendimento nas agências, que retorna junto das entregas na quarta (23) ao meio-dia.

