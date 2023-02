Como fica o feriado de Carnaval para as empresas em 2023? Veja o que diz a lei

Carnaval é feriado nacional? É local? É ponto facultativo? Veja como a lei trata cada caso para as empresas

A mesma dúvida todo ano: vou ter folga no Carnaval? O que diz a lei? Aliás, todo ano não, até porque nos últimos dois anos a festa não aconteceu. Porém, em 2023, estamos em pleno ritmo de carnaval e muita gente ainda não sabe se vai ter folga ou vai trabalhar nas empresas.

O que diz a lei sobre feriado no Carnaval?

O Carnaval de 2022 não é feriado, mas sim um ponto facultativo, de acordo com a Portaria nº 11.090, de 27 de dezembro de 2022, que apresenta o calendário oficial de feriados nacionais e dias de pontos facultativos no ano de 2023.

Segundo o Tribunal Regional do Trabalho da 3ª Região, os estados que consideram o Carnaval como ponto facultativo, a decisão de não trabalhar no período pode ser definida nas convenções coletivas de trabalho e oscila de acordo com a área de atuação de cada setor.

Portando, você trabalhador ou empresário, busque se informar se há previsão legal na sua cidade ou estado, para que o trabalhador possa ter amparo legal nas suas pretensões. Resumindo: se não houver uma lei municipal ou estadual estabelecendo que o Carnaval seja feriado, o dia de trabalho nessa data será normal.

Vai ter Carnaval na Avenida Paulista em 2023?

Em qual cidade é feriado no Carnaval?

Segundo a Central Única dos Trabalhadores (CUT), há ponto facultativo decretado em diversas cidades, sendo que outras não definiram, por enquanto, como será os dais de festa para os trabalhadores. Veja a lista a abaixo

Feriado

Rio de Janeiro (RJ) - É feriado na terça-feira determinado pela Lei 5243/2008, aprovada na Assembleia Legislativa do Rio.

Manaus (AM): em 20 de fevereiro e, até meio-dia, no dia 22; na terça-feira de Carnaval é feriado municipal - Lei nº 448 de 11 de novembro de 1998;

Ponto facultativo

Aracaju (SE) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Brasília (DF) - segunda-feira, terça-feira e, até 14h, na Quarta-feira de Cinzas

Belo Horizonte (MG) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Boa Vista (RR) - segunda-feira, na terça-feira e na quarta-feira

Campo Grande (MS) - segunda-feira a Quarta-feira de Cinzas

Cuiabá (MT) - segunda-feira e na terça-feira

Curitiba (PR) - segunda-feira e terça-feira. Na Quarta-feira de Cinzas haverá suspensão do expediente até 14h.

Florianópolis (SC) - segunda-feira, terça-feira e, até o meio-dia, na Quarta-feira de Cinzas

Fortaleza (CE) - segunda-feira e feriado na terça-feira, com expediente normal a partir do meio-dia de quarta-feira

Maceió (AL) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Natal (RN) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Porto Alegre (RS) - segunda-feira, terça-feira e, até meio-dia na quarta.

Porto Velho (RO) - segunda-feira até a manhã de Quarta-feira de Cinza

Rio Branco (AC) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Salvador (BA) - segunda e terça-feira

São Paulo (SP) - segunda-feira e terça-feira; na Quarta-feira de Cinzas, dia 22, o expediente será normal a partir do meio-dia.

Teresina (PI) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-feira de Cinzas

Vitória (ES) - segunda-feira, terça-feira e Quarta-Feira de Cinza

Sem definição

Belém (PA)

Goiânia (GO)

João Pessoa (PB)

Macapá (AP)

Palmas (TO)

Recife (PE)

São Luís (MA)

Quais os feriados nacionais de 2023?

Embora o Carnaval não seja considerado um feriado, o trabalhador vai contar com 8 folgas ao longo de 2023.