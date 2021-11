Como solicitar Cartão TOP: veja o passo a passo e datas

O governo de São Paulo anunciou um plano de modernização nos meios de pagamento do transporte público. O pacote também marca o fim do BOM, usado para integrações na Região Metropolitana de São Paulo. Para fazer a transferência, saiba como solicitar Cartão TOP, o substituto do bilhete.

O que é e como funciona o TOP?

Entre as principais novidades anunciadas pelo governo de São Paulo, estão alternativas de compra online para facilitar as viagens no dia a dia, reduzindo o tempo dos passageiros na bilheteria.

O TOP será o substituto do BOM, cartão usado no transporte público de 39 municípios da Região Metropolitana de São Paulo e que, assim como acontece com o Bilhete Único na capital do estado, oferece desconto nas integrações. Com o cartão, é possível andar de ônibus ou transporte sobre trilhos (trem e metrô).

Assim como acontecia no BOM, continua valendo o abatimento de R$ 1,50 nas integrações entre ônibus intermunicipais e trilhos.

A solicitação do Cartão TOP pode ser em postos de atendimento ou online, inclusive via aplicativo — veja mais abaixo. De maneira geral, a nova modalidade de pagamento serve ainda para que todos os passageiros do transporte público consigam comprar bilhetes digitais avulsos para a viagem. As estações já estão recebendo, inclusive, postos de autoatendimento para retirada do TOP. Os bilhetes são em modelo de QR Code — os códigos são lidos quando colocados no visor das catracas.

Além da troca, o TOP oferece uma opção de conta digital para os usuários, com opções de transferência via Pix, visualização do extrato e pagamento de contas. Já para transporte público, é possível consultar saldo e fazer recargas pela própria plataforma.

Prazo para solicitar o novo cartão

Passageiros com Cartão BOM devem se atentar ao calendário de transição para o TOP. A troca já está em curso desde a última sexta-feira (5). O prazo final para a transferência muda dependendo da categoria, porém, o último grupo tem até 31 de março do próximo ano.

Veja abaixo quando solicitar Cartão TOP:

BOM Vale Transporte: 05/11/2021 a 31/12/2021;

BOM Comum: 01/12/2021 a 31/01/2022;

BOM Sênior: 01/01/2022 a 31/03/2022;

BOM Escolar: 01/01/2022 a 31/01/2022;

BOM Especial: 01/01/2022 a 31/03/2022;

BOM Empresarial: solicitação a partir de janeiro de 2022.

Posso transferir os créditos para o cartão TOP?

Não. Quem tiver créditos no Cartão BOM não poderá transferi-los para o TOP, mas eles terão validade até 31 de março de 2022. Ou seja, é possível usar o BOM até esta data para acabar com os valores já carregados.

Como solicitar cartão TOP?

Para solicitar o Cartão TOP, os usuários do transporte público têm opções de cadastro via:

Site;

Aplicativo;

WhatsApp;

Atendimento presencial agendado.

Veja o passo a passo para solicitar o Cartão TOP:

Baixe o aplicativo TOP (disponível para todos os smartphones) — se preferir solicite o agendamento em uma unidade presencial; Faço o cadastro (presencial ou online); Escolha entre pegar o bilhete em um posto de atendimento ou receber em casa — verifique os valores, pois o serviço está sujeito à cobrança.

Em caso de dúvidas, acesse: https://www.boradetop.com.br. No site, há indicação para solicitações via WhatsApp.

Também é possível ligar para a Central de Atendimento. O número é: 0800 77 11 800. O horário de atendimento é de segunda a sexta, das 8h às 20h, aos sábados, o serviço está disponível entre 8h e 14h.

