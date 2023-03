Parque Hopi Hari fica no interior de SP - Foto: Pexels/ilustração

Hopi Hari: mulheres entram de graça no mês de março; veja regras

Mulheres têm entrada gratuita para o parque de diversões temático Hopi Hari, localizado em Vinhedo (SP), até o dia 31 de março de 2023. A promoção é uma homenagem ao mês do Dia Internacional da Mulher, celebrado no dia 8 de março.

A ação é voltada para mulheres com acompanhante pagante. Ou seja, para cada ingresso grátis por mulher, é necessário um pagante de qualquer sexo, independentemente se o valor pago for o integral ou meia-entrada. A promoção não é válida para cortesias.

Mulheres trans também terão acesso à gratuidade, mas desde que esteja acompanhada de uma pessoa com o chamado "passaporti".

Como ter acesso a entrada gratuita para mulheres

O ingresso de cortesia pode ser retirado no dia de visita ao parque, na bilheteria, quando um dos pagantes for fazer a compra da entrada. Ou também através do site (www.hopihari.com.br)

Basta entrar na plataforma do Hopi Hari, escolher a data de visita, selecionar a quantidade de pagantes e confirmar o pagamento.

Após recebimento do e-mail de confirmação da compra, é emitido e enviado por email um voucher eletrônico com um QR-Code, que deve ser apresentado nas catracas. Não é necessário imprimir, o parque orienta a mostrar o código no celular.

O ingresso é válido para um dia de diversão conforme o agendamento O passaporte não inclui serviços adicionais, não é válido para eventos exclusivos e não é cumulativo.

O que é o Hopi Hari?

O Hopi Hari é considerado o maior parque temático de São Paulo. Ao todo são 40 atrações, com destaque para a Montezum, a maior montanha-russa de madeira da América Latina, e o Rio Bravo, um passeio por corredeiras com mais de 600 metros.

O parque de diversões ainda conta com cinema, hotel mal assombrado, roda gigante, jogos de pontaria, chapéu mexicano e diversos outros brinquedos. Há diversão para todas as idades.

Com uma temática inspirada na cultura indígena, o Hopi Hari oferece uma experiência única e imersiva para os visitantes. O parque é dividido em cinco regiões temáticas: Kaminda Mundi, Infantasia, Aribabiba, Wild West e Mistieri. Cada área é projetada para transportar os visitantes para um mundo diferente e emocionante.

Além das atrações, o Hopi Hari também oferece opções de entretenimento, como shows ao vivo e eventos temáticos especiais. Há também diversas opções de alimentação e lojas de souvenirs para que os visitantes possam levar uma lembrança para casa.

