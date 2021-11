Como solicitar o Bilhete Único 2022 para estudantes e prazo

Os estudantes de São Paulo tem até o dia 3 de janeiro de 2022 para solicitar o Bilhete único de 2022 – tanto para a primeira quanto à segunda via do Bilhete. A seguir, confira como realizar o pedido:

Como solicitar o Bilhete Único 2022

Para solicitar a primeira via do Bilhete Único Estudante, é preciso seguir o passo a passo abaixo:

• Cadastre-se no site da SPTrans: http://estudante.sptrans.com.br/;

• Informe à Unidade de Ensino que deseja utilizar o Bilhete Único de Estudante no ano vigente;

• Aguarde o envio dos seus dados de matrícula à SPTrans pela Unidade de Ensino;

• Acompanhe a confirmação de sua matrícula no site;

• 1ª via do cartão vai para instituição de ensino e deve ser retirada pelo estudante na instituição

Já a segunda via pode ser adquirida em 72 horas após o registro de cancelamento, pela Central de Atendimento 156. Após esse prazo, o estudante deve se dirigir a um Posto de Atendimento da SPTrans com um documento oficial com foto. O valor referente ao custo de emissão da segunda via é de [/sptrans/tarifas/]7 tarifas de ônibus vigentes. Outra opção é cancelar o cartão e retirar a segunda via diretamente em um Posto de Atendimento da SPTrans.

Se você deseja receber a primeira via ou a segunda via do Bilhete Único de Estudante na sua residência, ou em outro endereço de sua preferência, acesse: http://sptrans.dne.com.br.

Revalidação

Seja para receber um novo cartão na instituição de ensino ou revalidar o cartão antigo, pague o valor da solicitação disponível pelo site no menu “Estudante”, nas máquinas de autoatendimento nos terminais de ônibus e estações de metrô ou dirija-se a um Posto de Atendimento da SPTrans e pague o valor correspondente a 7 tarifas de ônibus.

Se preferir emitir o boleto, aguarde a confirmação do pagamento (que leva até três dias úteis). Para isso, é necessário apresentar documento oficial com foto e o comprovante de pagamento. Importante: antes de imprimir o boleto, verifique se é o número do cartão que pretende revalidar e só assim imprima o boleto que também pode ser pago em casas lotéricas.

