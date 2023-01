Confira o calendário da ETEC e a data de início das aulas em 2023

Já estão abertas as matrículas para os estudantes aprovados nos cursos da ETEC (Escola Técnica Estadual). Os convocados estão recebendo o chamado para a matrícula por e-mail e SMS, conforme o calendário determinado pela Escola.

Vale destacar que, em caso de feriado municipal na cidade, a convocação e a matrícula ficam para o próximo dia útil. O critério de classificação dos candidatos segue uma ordem decrescente de notas, ou seja, das maiores notas para as menores, até o preenchimento total das vagas disponíveis para cada curso e período oferecido.

Quando começam as aulas da ETEC?

De acordo com o cronograma divulgado pela ETEC, as aulas do 1º semestre deste ano letivo de 2023 começam no dia 8 de fevereiro, uma quarta-feira. Atualmente, estão matriculados mais de 226 mil alunos nas unidades da ETEC, nos cursos de Ensino Técnico, Integrado e Médio.

Calendário de 2023

Abaixo é possível conferir a programação de datas que devem ser observadas pelos candidatos que tentaram vaga no processo seletivo Vestibulinho para o 1º semestre de 2023.

17 de janeiro, a partir das 15h: divulgação do deferimento ou indeferimento da análise da documentação de matrícula da primeira lista de convocação, exceto para os cursos da modalidade online;

18 de janeiro : recurso para correção da documentação e/ou envio de documentos para os candidatos que perderam o prazo inicial de matrícula da primeira lista convocação, exceto para os cursos da modalidade online;

19 de janeiro: divulgação do resultado do recurso para correção/análise de documentação da primeira lista de convocação;

19 de janeiro: convocação da segunda lista para matrícula, por e-mail e SMS, exceto para os cursos da modalidade online;

20 a 23 de janeiro: matrícula da segunda lista dos convocados, com apresentação de documentos, exceto para os cursos da modalidade online;

25 de janeiro: divulgação da análise da documentação apresentada pelos candidatos convocados na segunda lista;

26 de janeiro: prazo de recurso para correção da documentação e/ou envio de documentos para os candidatos que perderam o prazo inicial da segunda chamada;

27 de janeiro: divulgação do resultado do recurso dos convocados na segunda lista;

27 de janeiro: convocação para matrícula da terceira chamada, por e-mail e SMS;

convocação para matrícula da terceira chamada, por e-mail e SMS; 1º de fevereiro: divulgação e envio de documentação para matrícula da segunda lista de convocação dos candidatos que concorreram exclusivamente aos cursos técnicos e de especialização técnica na modalidade online.

Quem foi aprovado para a modalidade online a convocação será feita exclusivamente por e-mail. Aprovados da modalidade online também deverão enviar por e-mail os documentos para matrícula, o resultado da análise dos documentos encaminhados, recursos e possível convocação para outras possíveis chamadas.

Formações oferecidas pela ETEC

A ETEC oferece vagas em diversos cursos, mantidos pelo Governo de São Paulo em parceria com o Centro Paula Souza. Abaixo você pode conferir a lista de formações oferecidas.

No Ensino Médio, em seus diversos formatos:

1. Na 1ª série do Ensino Médio com Itinerários formativos em: Linguagens e suas Tecnologias, Ciências Humanas e Sociais Aplicadas; Ciências da Natureza e suas Tecnologias; e, Matemática e suas Tecnologias;

2. Na 1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional;

3. Na 1ª série do Ensino Médio com Habilitação Técnica Profissional do projeto de Articulação da Formação Profissional Média e Superior (AMS).

Ensino Técnico: No 1º módulo dos Cursos do Ensino Técnico, tendo vagas para presencial, semipresencial e online.

No Ensino Técnico: no 2º módulo, por meio do cadastro de reservas para vagas remanescentes, mediante avaliação de certificação de competências. São consideradas vagas remanescentes as possíveis vagas decorrentes de transferência, retenção e desistência de alunos.

Nos cursos de Especialização Técnica de nível médio

Essas formações são oferecidas tanto na modalidade presencial, como na online.

