Confira os pontos de vacinação contra COVID-19 em SP

Começou neste sábado, 27/02, a vacinação contra a COVID-19 para idosos com idade entre 80 e 84 anos em São Paulo. Neste final de semana, os idosos poderão se vacinar em qualquer uma das 82 Amas (Assistências Médicas Ambulatoriais) ou em cinco postos de drive thru na capital paulista. Então veja os pontos de vacinação contra COVID-19 em SP:

Vacinação contra COVID-19 em SP

A vacinação para os idosos entre 80 e 84 anos começou hoje. Para aqueles que forem às Amas (Assistências Médicas Ambulatoriais), o horário é das 7h até às 19h. Quem preferir ir de carro e passar em algum dos drives thrus, o horário é das 7h às 17h. Além disso, na segunda-feira, está mantida a vacinação de funcionários que atuam na linha de frente nas ações da Secretaria Municipal de Assistência e Desenvolvimento Social e de trabalhadores autônomos da Saúde com mais de 55 anos.

Vacina para pessoas a partir de 60 anos

A ideia da prefeitura é utilizar as doses que sobraram no fim do dia para aplicar nos idosos com mais de 60 anos. Pois assim, evita-se o desperdício da vacina e acelera-se a imunização. Para isso, é preciso que as pessoas que tem a idade mínima se cadastrem na prefeitura para entrar na fila de espera para a vacina.

“Nós estamos fazendo um cadastro, uma lista de espera, para que ao final do dia, caso haja aquelas doses que ficam remanescentes, nós chamamos os idosos para que eles possam ter a vacinação. Se tiver idosos acamados, nossas equipes vão até a residência da pessoa vaciná-la”, explicou o secretário municipal de Saúde, Edson Aparecido em entrevista à CNN.

Para conseguir entrar na lista de lista, é preciso que a pessoa se dirija até uma Unidade Básica de Saúde da cidade, com documento de identificação e comprovante de residência. É possível checar no site da prefeitura qual a unidade mais próxima de sua casa. Após feito o cadastro, é preciso aguardar um profissional de saúde entrar em contato e chamar para aplicação da vacina.

Endereços do Drive Thru de vacinação em SP

- PUBLICIDADE -

Praça Charles Muller – Estádio do Pacaembu (Zona Oeste);

Neo Química Arena Corinthians (Zona Leste) – (Corinthians);

Autódromo de Interlagos (Zona Sul) – Rua Jacinto Júlio – Portão 9 – KRF;

Centro de Exposições do Anhembi (Zona Norte) – Rua Olavo Fontoura – Portão 38;

Igreja Boas Novas, na Vila Prudente (Zona Leste) – Rua Marechal Malet, 611 – Parque da Vila Prudente.

Endereço das Ama’s – Vacinação contra COVID-19 em SP

Centro – pontos de vacinação contra COVID-19 em SP

Sé – R. Frederico Alvarenga, 259, Pq. D. Pedro II

Leste – pontos de vacinação contra COVID-19 em SP

Vila Itapema – R. Costeira, 572, Jd. Arisi

Jd Brasilia – Av. Osvaldo Valle Cordeiro, 245, Jd Brasilia

Fazenda Do Carmo – R. Francisco Cardoso Jr., 10, Cidade Tiradentes

Humberto Cerruti – Av. Olavo Egídio De Souza Aranha, 704, Vl Cisper

Jd Das Laranjeiras – R. Bento Guelfi, 1100, Jd Das Laranjeiras

Jd Da Conquista III – Trav essa Somos Todos Iguais, 330, São Mateus

Jd Das Oliveiras – R. José Da Cruz Camargo, 174, Itaim Paulista

Vila Carmosina – R. Ipopoca, 61, Itaquera

Parada XV De Novembro – R. Ibiajara, 804, Parada XI De Novembro

Aguia De Haia – R. Tantas Palavras, 59, Cohab Águia De Haia

Parque Paulistano – R. Silveira Pires, 265, Parque Paulistano

Jd Helena – Av. Kumaki Aoki, 785, Jd Helena

Jose Bonifacio I – Av. Prof. Osvaldo De Oliveira, 610, Jd Helena

Ama/UBS Jose Bonifacio III – R. Silvio Barbini, 40, Itaquera

Jd Três Marias Mauricio Zamijovsky – R. Breno Accioli, 440, Vl São Francisco

Jd Tietê I – Av. Engenho Novo, 120, Jd Tietê

Jd Santo André – R. Miguel Ferreira De Melo, 497, Jd Santo André

Jd São Francisco II – R. Bandeira De Aracambi, 704, Jd Rodolfo Pirani

Sitio Da Casa Pintada – Av. Maria Santana, 101, São Miguel Paulista

Norte – pontos de vacinação contra COVID-19 em SP

- PUBLICIDADE -

Cidade Líder – Av. Dr Francisco Munhoz Filho, 379, Cidade Lider

Vila Itaim (Jd Romano) – R. Rio Manuel Alves, 182, Itaim Paulista

Jd Ladeira Rosa – R. José Da Costa Gavião, 150, Brasilândia

Jd Paulistano R. Encruzilhada Do Sul, 220, Jd Paulistano

Massagista Mario Americo – R. Oscar De Moura Lacerda, 231, Imirim

Vila Palmeiras – R. Francisco Lotufo, 24, Freguesia Do Ó

Elisio Teixeira Leite – Av. João Amado Coutinho, 400, Jaraguá

Jd Ipanema – R. Pedro Ravara, 11‐A, Jaraguá

City Jaragua – Estrada De Taipas (Esq. Rua Paulo Arentino), 1648, Jaraguá

Vila Barbosa – Av. Mandaqui, 197, Limão

Lauzane Paulista – R. Valorbe, 80, Lauzane Paulista

Perus – Praça Vigario João Gonçalves De Lima, 239, Perus

Vila Pereira Barreto – R. Dom Manoel D’elboux, 76, Jd São Jose

Anhanguera – R. Marcela Alves De Cassia, 175, Jd Jaraguá

Parque Maria Domitila – Av. Do Anastácio (Esq. Rua Willis Roberto Banks), 2421, Pq Maria Domitila

Jd Joamar – R. Adauto Bezerra Delgado, 230, Jd Joamar

Wamberto Dias Da Costa – R. Paulo Cesar, 60, Tremembé

Vila Guilherme – R. João Ventura Batista, 615, Vl Guilherme

Vila Medeiros – R. Eurico Sodre, 353, Vl Medeiros

Jd Brasil – R. Francisco Peixoto Bezerra, 400, Jd Brasil

Oeste

Vila Piauí – Praça Camilo Castelo Branco, 10, Vl Piauí

Vila Nova Jaguaré – R. Salatiel De Campos, 222, Jaguaré

Jd São Jorge – R. Angelo Aparecido Dos Santos Dias, 331, Jd São Jorge

Paulo VI – Av. Vaticano, 69, Jd Joao XXIII

Vila Sônia – R. Abraão Calil Rezek, 91, Vl Sonia

Sudeste – pontos de vacinação contra COVID-19 em SP

Água Rasa – R. Serra De Jaire, 1480, Água Rasa

Vl Oratório ‐ Tito Pedro Mascelani R. João Fialho De Carvalho, 35, Vl Diva

Vila Antonieta – R. Coronel João De Oliveira Melo, 440, Vl Antonieta

Padre Manoel Da Nobrega – Av. Padre Francisco De Toledo, 545, Arthur Alvim

Jd Nordeste – R. Nicolo Tartaglia, 45, Jd Coimbra

Cangaíba ‐ Carlos Gentile De Mello Av. Cangaíba, 3722, Cangaíba

Vila Silvia – R. Belem Dos Santos (Esquina R. Lauro De Freitas), 222, Vila Silvia

Chacara Cruzeiro Do Sul – R. Mercedes Lopes, 989, Chácara Cruzeiro Do Sul

Vila Carrão ‐ Dr Adhemar Monteiro Pacheco R. Dr Jaci Barbosa, 280, Vl Carrão

Vila Moraes ‐ João Paulo Botelho Vieira R. Giovanni Di Balduccio, 250, Vl Moraes

São Vicente De Paula – R. Vicente Da Costa, 289, Ipiranga

Cupecê ‐ Waldomiro Pregnolatto Av. Santa Catarina, 1523, Vl Santa Catarina

Geraldo Da Silva Ferreira – Av. Eng Armando De Arruda Pereira, 2944, Vila o Encontro

Americanópolis – R. Cidade De Santos, 46, Americanópolis

Vila Clara – R. Rolando Curti, 701, Vila Clara

Pari – R. Das Olarias, 503, Canindé

Parque Bristol – R. Francois Bunel, 194, Pq Bristol

Jd Independência ‐ Hermenegildo Morbim Jr R. Planalto De Conquista, 80, Jd Independência

Jd Grimaldi – R. Pedro De Castro Velho, 523, Vila Bancária

Jd Elba ‐ Humberto Gastão Bodra R. Batista Fergusio, 1016, Vila Cardoso Franco

Vila Guarani – R. Teresinha, 123, Jd Maringá

Vila Califórnia‐Zeilival Bruscagin – Praça Conde De São Januário, 91, Vila Califórnia

Sul