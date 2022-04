Correios funciona no feriado de Tiradentes? O que abre e fecha em SP

Em 2022, o feriado nacional de Tiradentes vai cair numa quinta-feira, dia 21. A data homenageia Joaquim José da Silva Xavier, considerado um herói nacional em função de sua atuação na Inconfidência Mineira. Além disso, os desfiles de Carnaval também vão ser realizados na capital paulista e carioca, entre os dias 21 e 24. Confira abaixo para saber se o Correios funciona no feriado de Tiradentes em São Paulo, assim como outros serviços ao público.

Correios funciona no feriado de Tiradentes?

O Correios vai funcionar no feriado de Tiradentes. Com o objetivo de trazer mais praticidade à população e aos empreendedores que atuam no comércio eletrônico, a instituição decidiu manter a iniciativa de deixar algumas agências abertas nos feriados nacionais, estaduais e municipais. Ainda, no dia 21, o atendimento de pós-vendas da Central de Atendimento dos Correios (CAC) estará disponível por meio do site dos Correios, na página do Fale Conosco ou pelo chat; e também por meio do atendimento automatizado, pelos telefones 0800 725 7282, 0800 725 0100 e 3003 0100.

Dessa forma, no dia do feriado de Tiradentes, as agências que vão prestar atendimento ao público na capital paulista são: Barra do Tibaji, Basílio Jafet, Conselheiro Carrão, Doutor João Mendes, Jardim América, Jardim Regina, Jardim Brasil, Leão XIII, Perdizes, Somã, Jardim Figueira Grande e Juscelino Kubitschek.

Já no restante do estado, vão estar abertas as agências em Marília, Limeira, Americana, São Carlos, Presidente Prudente, São José do Rio Preto, Sorocaba, São José dos Campos, Campinas, Ribeirão Preto, Franca (Cidade Nova), Bauru (Shopping Central Bauru), Piracicaba, Taubaté, Guarulhos (Praça Oito de Dezembro e Jardim Bom Clima), Mauá (Parque das Américas), Osasco (Jardim Piratininga), Santos (Saldanha da Gama e Júlio de Mesquita), e em Bebedouro (Jardim Paraíso). Na sexta-feira, dia 22, a rede de atendimento estará aberta normalmente, assim como será retomado o atendimento com os operadores, das 8h às 20h.

Bancos e Poupatempo não abrem no feriado

Segundo a Federação Brasileira de Bancos (FEBRABAN), não haverá atendimento nas agências bancárias no feriado de Tiradentes, dia 21 de abril. As áreas de autoatendimento vão ficar disponíveis para os clientes, assim como os canais digitais e remotos de atendimento (internet e mobile banking).

Contas de consumo (água, energia, telefone, etc.) e carnês com vencimento no dia 21 de abril poderão ser pagos, sem acréscimo, no próximo dia útil ao feriado, ou seja, dia 22 de abril. E, na mesma sexta-feira, o atendimento ao público também volta a acontecer normalmente em todas as agências bancárias.

Os postos do Poupatempo vão estar fechados entre os dias 21 e 23 de abril, por conta do feriado. Mas é possível acessar os serviços por meio dos canais online: portal www.poupatempo.sp.gov.br, aplicativo Poupatempo Digital e totens de autoatendimento. Na segunda-feira, dia 25, as unidades em todo o estado voltam a funcionar normalmente para o atendimento presencial.

Transportes no feriado de 21 de abril

CPTM – Na quinta-feira, dia 21, todas as linhas da CPTM vão funcionar das 4h à meia-noite. Na sexta, dia 22, a operação será de um dia útil normal. E, nos dias 23 e 24, os intervalos médios serão os normais programados para sábado e domingo, respectivamente. Se houver necessidade, a companhia terá trens à disposição nos horários de pico.

EMTU – Durante o feriado de Tiradentes, no dia 21, a operação de todas as linhas será a mesma da programação de domingo. No dia 22, os serviços vão seguir a programação de sábado, com reforço em algumas linhas na Baixada Santista. E nos dias 23 e 24, a programação será normal de sábado e domingo.

Metrô – Na quinta-feira do dia 21, as linhas 1-Azul, 2-Verde, 3-Vermelha e 15-Prata vão operar de forma equivalente à de um sábado. Na sexta-feira, dia 22, a operação seguirá normalmente a programação de um dia útil. Já nos dias 23 e 24, haverá oferta de trens de forma similar a que circula em um sábado. A operação também será monitorada durante todo o feriado para disponibilizar mais trens, de acordo com a demanda.

ViaQuatro e ViaMobilidade – No dia 21, a oferta de trens será igual a de domingo, nas Linhas 4-Amarela e 5-Lilás. No dia 22, a operação é a mesma de um dia útil normal. Já no dia 23, a operação seguirá normalmente a programação de sábado. E no dia 24, a Linha 4-Amarela contará com o sistema Paese, das 4h40 às 14h, para auxiliar o transporte de passageiros devido a testes de sinalização, voltando a operar normalmente após esse horário. A Linha 5-Lilás terá operação normal de domingo.

As Linhas 8-Diamante e 9-Esmeralda vão funcionar normalmente das 4h à meia-noite em todo o período. Devido à realização de serviços de melhorias e de manutenção programada, os trens da Linha 8-Diamante irão operar, na quinta-feira e no domingo, com intervalo de 20 minutos entre as estações Itapevi e Barueri e 10 minutos no trecho Barueri a Júlio Prestes.

Bilhetes – Desde o final de 2020, o passageiro pode adquirir o bilhete digital QR Code pelo celular, sem a necessidade de impressão. Dessa forma, a compra pode ser feita pelo aplicativo TOP ou pelo WhatsApp, usando o canal oficial do TOP. Basta adicionar o número (11) 3888-2200 aos contatos do celular, solicitar atendimento e seguir as orientações. Outra opção é comprar o bilhete digital impresso nas máquinas de autoatendimento (ATM) dentro das estações, usando o cartão de débito.

