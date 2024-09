Debate da Prefeitura de SP hoje: onde assistir o Flow?

Nesta segunda-feira, 23 de setembro, tem o debate no Flow com seis candidatos a Prefeitura de São Paulo. O evento vai começar às 19h, horário de Brasília, e dá para assistir pela internet.

Como assistir o debate hoje da Prefeitura de SP?

O debate do Flow acontece nessa segunda-feira, dia 23 de setembro, a partir das 19h, horário de Brasília, e dá para assistir de todo o Brasil.

É possível assistir pelo canal do Flow no YouTube. A transmissão deve durar duas horas, já que serão cinco blocos e quatro intervalos.

Os convidados confirmados são Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Quando são as eleições 2024?

A próxima eleição para prefeito no Brasil ocorre em outubro de 2024, assim como a escolha dos vereadores de cada município. O primeiro turno será no dia 6 e o segundo no dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As eleições municipais, nas quais o eleitor vota para definir prefeito, vice-prefeito e vereadores de sua cidade, ocorrem de quatro em quatros. Este é o mesmo período que duram os mandatos dos candidatos eleitos na esfera municipal.