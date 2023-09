Em 2023, dia 8 de setembro é ponto facultativo em SP?

No dia 7 de setembro os brasileiros comemoram o dia da Independência do Brasil, que em 2023 cai em uma quinta-feira. A data é feriado nacional, mas o dia 8 de setembro será ponto facultativo? Veja a programação para São Paulo.

Veja: Dia 7 de setembro é feriado nacional

Vai ter ponto facultativo dia 8 de setembro de 2023

Em São Paulo, a sexta-feira, dia 8 de setembro de 2023, será ponto facultativo - data que sucede o feriado nacional da Independência do Brasil. Empresas e repartições que trabalham com o sistema de banco de horas podem permitir a folga na segunda-feira, mas isso não é uma regra. No entanto, os serviços públicos essenciais, como os de saúde e segurança pública, devem funcionar normalmente.

Um ponto facultativo é um dia em que as atividades regulares são obrigatórias, ou seja, cabe ao empregador ou instituição de ensino decidir se abre ou não. Geralmente, os pontos facultativos são declarados em datas próximas aos feriados, com o objetivo de prolongar o período de descanso. No entanto, é importante ressaltar que o ponto facultativo não é um feriado oficial e não é reconhecido por lei, o que significa que as empresas e escolas podem escolher se conceder ou não uma folga.

Enquanto os feriados são dias de descanso garantidos por lei, os pontos facultativos são dias em que empresas ou escolas têm a opção de permitir que funcionários ou alunos não compareçam ao trabalho ou aula. Por isso, cada cidade pode decidir se irá conceder o ponto facultativo ou não.

Próximos feriados nacionais em 2023

Até o fim do ano ainda há uma série de datas comemorativas, então confira quando serão os próximos dias de descanso em 2023:

7 de setembro, quinta-feira: Independência do Brasil (feriado nacional);

12 de outubro, quinta-feira: Nossa Senhora Aparecida (feriado nacional);

28 de outubro, sábado: Dia do Servidor Público (ponto facultativo);

2 de novembro, quinta-feira: Finados (feriado nacional);

15 de novembro, quarta-feira: Proclamação da República (feriado nacional);

25 de dezembro, segunda-feira: Natal (feriado nacional).