Dia 7 de setembro é feriado nacional: o que fecha na quinta-feira

Nesta quinta-feira, o brasileiro comemora o dia 7 de setembro, um feriado nacional amplamente celebrado. A data marca a declaração de independência do Brasil, e como a data é comemorativa, os horário de bancos, transporte e comércio podem ser alterados.

Por que Dia 7 de setembro é feriado nacional?

O Dia 7 de Setembro é feriado em comemoração a declaração de independência do Brasil, realizada em 1822. D. Pedro 1º proclamou o grito de independência às margens do rio Ipiranga e o Brasil se consolidou como uma nação independente. Desde 1946, por lei federal, a data é feriado nacional.

Hoje, as comemorações são marcadas por desfiles realizados pelo Exército brasileiro e por estudantes de diversas escolas. Na capital, Brasília, em 2023, serão realizados desfiles de membros das Forças Armadas (Marinha, Exército e Aeronáutica).

De acordo com a historiadora Luciene Carris, o dia 7 de setembro de 1822, D. Pedro 1º declarou independência do Brasil às margens do rio Ipiranga. A historiadora Luciene Carris define o acontecimento como "um dos mais importantes da história do país". "É um episódio que corresponde ao fim do domínio português sobre o Brasil, principalmente nas relações econômicas e políticas", falou.

O que abre e fecha na quinta-feira em São Pauloi?

Como o feriado cai em uma quinta-feira, parte do serviço público não vai ter expediente de 7 de setembro até dia 10. O mesmo deve acontecer com os bancos e Correios, que voltam a funcionar apenas no dia 11 de setembro. Veja o que abre e fecha em São Paulo:

Bancos

Não vão abrir.

Enel e Sabesp

O atendimento será feito apenas pela internet e pelos call centers.

Shoppings

Os shoppings de São Paulo devem abrir nos horários habituais de domingos e feriados, das 12h às 20h, com as praças de alimentação funcionando das 11h às 21h, dependendo do local.

Transportes

Os ônibus municipais de São Paulo vão rodar com tabelas horárias de sábado, segundo a SPTrans.

Rodízio

Não deve ter rodízio de carros no feriado de 7 de setembro.

Próximos feriados de 2o23

Dia da Independência do Brasil, Nossa Senhora Aparecida e Finados

O 7 de setembro (Independência do Brasil) é um feriado nacional, bem como o Dia de Nossa Senhora Aparecida (12 de outubro) e Finados (2 de novembro). Ambos caem em uma quinta-feira, o que pode permitir o famoso "feriadão emendado".

Proclamação da República

Mais um feriado nacional em que alguns trabalhadores poderão emendar será a Proclamação da República, em 15 de novembro. Empresas e repartições que trabalham com o sistema de banco de horas podem permitir a folga na quinta e sexta-feira, mas isso não é uma regra.

Natal

Depois da Proclamação da República, o próximo feriado oficial em São Paulo será somente no Natal, que cairá em uma segunda-feira. A véspera é considerada ponto facultativo a partir das 14h, o que pode aliviar um pouco os brasileiros que trabalham no fim de semana.