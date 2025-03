Escolas de samba Tucuri e Mancha Verde são rebaixadas; veja classificação geral

As escolas de samba Tucuri e Mancha Verde foram rebaixadas para o Grupo de Acesso de São Paulo após a apuração do Carnaval 2025.

Classificação das escolas de samba 2025

Os jurados julgam nove requisitos: Bateria, Harmonia, Samba-Enredo, Fantasia, Alegoria e Adereços, Enredo, Mestre-Sala e Porta-Bandeira, Evolução e Comissão de Frente.

1 – Rosas de Ouro – 269.8 pontos

2 – Acadêmicos do Tatuapé – 269.8 pontos

3 – Gaviões da Fiel – 269.7 pontos

4 – Mocidade Alegre – 269.7 pontos

5 – Camisa Verde e Branco – 269.7 pontos

6 – Dragões da Real – 269.6 pontos

7 – Águia de Ouro – 269.5 pontos

8 – Unidos de São Miguel – 3º Milênio – 269.5 pontos

9 – Vai-Vai – 269.4 pontos

10 – Colorado do Brás – 269.3 pontos

11 – Império de Casa Verde – 269.2 pontos

12 – Barroca Zona Sul – 269.0 pontos

13 – Acadêmicos do Tucuruvi – 269.0 pontos

14 – Mancha Verde – 268

