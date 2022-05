Exposição Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo: guia de horário e ingresso

Sucesso no Museu da Imagem e do Som, a Exposição do Castelo Rá-Tim-Bum está em São Paulo mais um vez. A atração estreou no mês de maio na zona Norte de São Paulo e recria os cenários do programa exibido na TV Cultura de 1994 a 1997.

Valor e horário da exposição Castelo Rá-Tim-Bum São Paulo

Desde o dia 17 de maio, está sendo realizada a Exposição Castelo Rá-Tim-Bum São Paulo 2022. Após ter sido adiada por dois anos por conta da pandemia de covid-19, a atração está instalada no Santana Parque Shopping, localizado na Zona Norte da capital paulista, no endereço Rua Conselheiro Moreira de Barros, 2780.

Organizada pela Cult Entretenimento, em parceria com a TV Cultura, a mostra deve permanecer na cidade até o mês de setembro. O horário de funcionamento para visitações ao Castelo mais adorado da televisão brasileira é de terça a sexta-feira, das 13h às 21h30 (início da última sessão às 21h30); aos sábados e feriados, das 11h às 21h30 (início da última sessão às 21h30); e aos domingos, das 12h às 19h30 (início da última sessão às 19h30).

Os ingressos já estão à venda pelo site do Ingresso Rápido, mas também podem ser adquiridos na bilheteria local, instalada no próprio espaço do evento, com funcionamento de terça a sábado a partir das 13h, e em domingos e feriados a partir das 12h. Em relação ao valor da entrada para a exposição Castelo Rá-Tim-Bum São Paulo 2022, ele varia entre R$12,50 a R$38, de terça a sexta-feira. Já nos finais de semana e feriados o preço sobe um pouco, ficando na faixa de R$21 a R$48, e crianças de até 2 anos e 11 meses não pagam.

O que vai ter na exposição

A exposição Castelo Rá-Tim-Bum São Paulo 2022 vai levar seus visitantes para uma viagem ao espaço de um dos programas infanto-juvenis mais populares da década de 90, exibido entre 1994 e 1997. A atração terá uma área de 500 m², composta por mais de 20 cenários presentes nos episódios do seriado que era transmitido pela TV Cultura, como a casa dos passarinhos músicos, a árvore da cobra Celeste, os quartos da bruxa Morgana e do Nino, a biblioteca do Gato Pintado, a cozinha do Castelo e o laboratório dos cientistas Tíbio e Perônio.

O início do percurso imersivo é na porta de entrada do Castelo, onde mora o famoso robozinho Porteiro. Em seguida, os visitantes podem acessar a excêntrica sala, um dos cenários principais dos personagens Nino, Zequinha, Biba e Pedro. O local também conta com o relógio falante e o Lustre do Castelo, onde viviam as fadas Nara e Lara.

Além dos ambientes que serão reproduzidos, a mostra também vai trazer o acervo dos figurinos usados pelo quarteto principal, e também pelo Etevaldo, Morgana, Tio Victor, Caipora, Penélope, o entregador de pizza Bongô e o Dr. Abobrinha. Outras figuras conhecidas vão poder ser encontradas no caminho, como Godofredo, a gralha Adelaide, a dupla de botas Tap e Flap e o conhecido ratinho que ensinava os telespectadores a tomar banho.

A primeira exposição do Castelo Rá-Tim-Bum em São Paulo foi realizada durante os anos de 2014 e 2015, no Museu da Imagem e do Som (MIS). Em 2017, ela retornou, mas dessa vez montada no Memorial da América Latina, e contou com mais de meio milhão de visitantes. E, em 2018, foi a vez do evento ser realizado no Shopping Iguatemi na cidade de Campinas, localizada no interior paulista.

