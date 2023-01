Exposição do Michelangelo em SP: ingressos, horários e endereço

Exposição do Michelangelo abre as portas em São Paulo no dia 28. Foto: reprodução/Pixabay

São Paulo recebe a maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina. A exposição do Michelangelo abre as portas no dia 28

A partir do dia 28 de janeiro, o público vai poder conferir a maior exposição imersiva já realizada no Brasil sobre a Capela Sistina e os afrescos de um dos maiores artistas da História. A exposição do Michelangelo, inédita no país, é uma oportunidade de “mergulhar” no clima da Cidade do Vaticano sem sair do Brasil. A mostra “Michelangelo: O Mestre da Capela Sistina” fica em São Paulo, no MIS Experience, até o dia 30 de abril de 2023.

Ingresso para exposição do Michelangelo

Os ingressos para exposição do Michelangelo em São Paulo já podem ser comprados online no site oficial da exposição e a bilheteria física estará aberta a partir do dia 28. As visitações acontecerão às terças, quartas, quintas, sextas e domingos, das 10h às 18h, e aos sábados e feriados até um pouco mais tarde, das 10h às 19h.

As terças a entrada será gratuita, mas com visitas limitadas conforme a lotação do espaço. Já entre as quartas e sextas o ingresso custa R$ 30 a entrada inteira e R$ 15 a meia entrada. Aos sábados, domingos e feriados o valor é mais alto: R$ 50 a inteira e R$ 25 s meia entrada. Crianças até 7 anos não pagam, basta retirar ingresso na bilheteria.

O Museu da Imagem e do Som (MIS) é uma instituição ligada à Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Governo do Estado de São Paulo e foi inaugurado em 1970. Atualmente, tem acervo de mais de 200 mil itens, como fotografias, câmeras, filmes, vídeos e cartazes, funcionando como um verdadeiro centro cultural da capital paulista.

O que tem na exposição?

A atração reproduz de maneira gigante o teto da Capela Sistina e tem uma estrutura criada exclusivamente para esta exposição. Devido à sua grandiosidade, a mostra vai proporcionar ao público uma experiência inédita de imersão no ambiente que inclui até a reprodução dos famosos mosaicos no piso, criados pelo artista.

De acordo com a organização da exposição, a sala onde o público poderá viver a imersão como se estivesse na Capela Sistina contará com recursos de alta tecnologia de animação e sonorização, proporcionando um mergulho nas obras de Michelangelo. Assim, será possível conferir detalhes sobre cada grupo de afrescos criados pelo pintor renascentista italiano.

A atração terá mil metros quadrados divididos em 14 salas expositivas, além da sala de imersão com projeções gigantes no teto e nas paredes, espaços dedicados à arquitetura, história e curiosidades da Capela Sistina.

O público ainda poderá conhecer informações sobre a construção da Capela, suas tradições e qual a sua finalidade no Vaticano segundo informações elaboradas pelo professor e historiador de arte Luiz Marques, que assina a curadoria da exposição. A mostra ainda apresenta uma maquete e uma réplica da chave da igreja.

Além disso, os visitantes também poderão conferir esculturas, desenhos, estudos e projetos do renascentista Michelangelo, considerado um dos maiores ícones da história da arte do Ocidente. A reprodução em larga escala do ateliê do artista é um dos destaques da seção, que apresenta gravuras gigantes das obras, cartas, manuscritos e documentos sobre o processo de desenvolvimento dos afrescos. Todos os itens da mostra são homologados pelas instituições italianas que preservam o legado artístico de Michelangelo.

Quem foi Michelangelo

Michelangelo foi um pintor, escultor, arquiteto e poeta do Renascentismo Italiano, e um dos maiores símbolos das artes plásticas desse período. Ele nasceu em Caprese, região que fica próxima à cidade de Florença, Itália, no dia 6 de março de 1475, e morreu no ano de 1560.

Além de famoso por ter criado vários dos afrescos da abóbada da Capela Sistina, localizada em Roma, a pedido do Papa Júlio II, ele também é famoso por ter criado a escultura de David, personagem bíblico que derrotou o gigante Golias. Foi ele quem também criou a Pietà, escultura que protagoniza a Virgem Maria envolvendo o filho, Jesus Cristo, morto.

A tecnológica exposição do Michelangelo que chega ao Brasil neste mês poderá ser conferida no MIS Experience, que fica na Rua Cenno Sbrighi, 250, bairro Água Branca, do dia 28 de janeiro ao dia 30 de abril.

