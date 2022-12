Roda-gigante de São Paulo: preço e como visitar a atração?

Quem gosta de diversão nas alturas não pode deixar de saber mais a respeito da roda-gigante de São Paulo, que foi instalada nas imediações da Marginal Pinheiros e tem uma série de atrativos à parte, como ar-condicionado e wi-fi. A “Roda Rico São Paulo” é a maior roda-gigante do Brasil e da América Latina.

Ao todo, são 91 metros de altura, que garantem uma vista panorâmica da cidade, mas as 42 cabines da “Roda Rico” têm capacidade para até dez pessoas e outros atrativos: ar-condicionado, interfone, wi-fi e iluminação cênica.

Como conhecer a roda-gigante de São Paulo?

A atração foi instalada no Parque Cândido Portinari, na Zona Oeste da capital, e é a quarta desse tipo a ser montada no país: as outras estão nas cidades do Rio de Janeiro (RJ), Balneário Camboriú (SC) e Foz do Iguaçu (PR). De acordo com informações do G1, a roda-gigante de São Paulo tem permissão de dez anos para ficar no parque.

A volta completa na roda-gigante de São Paulo dura cerca de 30 minutos. Na área de 4,5 mil metros quadrados destinada à atração tem também uma lojinha que vende souvenirs e chocolates. A atração faz parte do projeto de revitalização do Rio Pinheiros, do governo do estado, que envolve também a iniciativa privada, segundo o G1.

A boa notícia para os donos de pet é que a roda-gigante de São Paulo é pet friendly (para animais de pequeno e médio porte).

Onde fica: A roda-gigante de São Paulo, inaugurada nessa sexta-feira (9 de dezembro) fica ao lado do Parque Villa-Lobos, onde está instalada a árvore de Natal oficial da prefeitura da capital. A localização tem o objetivo de facilitar o acesso aos moradores da capital mas também a quem está só de passagem pela cidade. É possível chegar ao parque por meio de trem (estação Jaguaré – linha 9), bicicleta ou carro (tem estacionamento pago).

Datas e horário de funcionamento: A atração funciona de terça a domingo, das 9h às 20h, mas a última volta começa às 19h. Segundo o G1, os horários próximos ao pôr-do-sol estão com ingressos esgotados nos três primeiros dias.

Preços: As entradas para a atração custam entre R$ 49,90 (inteira) e R$ 420 (cabines completas com bebida inclusa) e devem ser adquiridos pela internet. A expectativa da Secretaria Estadual de Infraestrutura e Meio Ambiente é que a atração receba entre 600 mil e um milhão de visitantes por ano.

Árvore de Natal oficial fica ao lado da roda-gigante

Quem visitar ar roda-gigante São Paulo e quiser esticar o passeio pode conhecer a tradicional árvore de Natal que enfeita a cidade durante o mês de dezembro. No entanto, para conhecer de perto e ver as outras atrações montadas no Parque Villa-Lobos, é preciso se programar. Isso porque a prefeitura da capital abriu seius datas para visitação do público: as próximas são 10, 11, 17 e 18 de dezembro e o horário de visita é das 15h às 21h.

A Secretaria de Comunicação da Prefeitura de São Paulo informou que o local conta com uma Casa do Papai Noel com espaço instagramável, quarto de presentes, cozinha com ceia, soldadinhos e ursos polares, além da tradicional poltrona do Papai Noel, com quem é possível interagir durante a visita, que é gratuita.

Antes da pandemia, a árvore ficava no Parque do Ibirapuera, mas não era aberta ao público. A ideia de abrir o espaço é que teria provocado a mudança de endereço. Uma nota enviada pela prefeitura ao G1 afirma que "a administração municipal apoia institucionalmente a tradicional árvore de Natal por ser um símbolo de inquestionável relevância para o Natal da cidade, mas não é responsável pela sua concepção ou o local em que será instalada".

