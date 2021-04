Fase vermelha em São Paulo; veja o que muda a partir de segunda (12)

Na próxima segunda-feira, o estado de São Paulo retoma à fase vermelha da quarentena. O novo período de restrições vale até o dia 18 de abril. O governo estadual decidiu manter toque de recolher das 20h às 5h e o veto a cerimônias religiosas coletivas.

A mudança nas medidas restritivas no estado ocorre após São Paulo registrar queda na taxa de internação dos leitos de UTI. No entanto, o quantitativo ainda segue em patamares alto, atualmente acima de 88%.

Mesmo com o alto número de leitos ocupados, o governo do estado decidiu flexibilizar o funcionamento de alguns setores que são considerados essenciais.

Com isso, mesmo diante da fase vermelha, o governo autorizou o retorno de atividades presenciais em escolas públicas e particulares. Essas unidades de ensino, no entanto, precisam estar autorizadas pela prefeitura para retomar as atividades. Confira a seguir a lista completa de setores que voltam a funcionar a partir de segunda-feira (12).

O que funciona na fase vermelha em São Paulo?

As escolas públicas e particulares poderão receber alunos presencialmente. Contudo, é necessário a autorização da prefeitura da cidade. As escolas estaduais, por sua vez, estão com retorno previsto em 14 de abril.

A frequência presencial nas aulas não é obrigatória e o ensino remoto será mantido. As redes municipais e particular realizam os próprios planejamentos, dentro dos limites estabelecidos pelo governo do estado.

As competições esportivas profissionais, como o Campeonato Paulista de Futebol, podem retomar a partir deste sábado (10). Não é permitido torcida.

O governo de São Paulo ainda autorizou o retorno dos serviços de retirada dos restaurantes e funcionamento de lojas de material de construção.

O governo recomenda as empresas que mantenha o funcionamento do serviço via home office.

Veja a lista completa de atividades que funcionam:

Hospitais, clínicas, farmácias, dentistas e estabelecimentos de saúde animal (veterinários)

Supermercados, hipermercados, açougues e padarias, lojas de suplemento, feiras livres

Delivery e drive-thru para bares, lanchonetes e restaurantes: permitido serviços de entrega

Cadeia de abastecimento e logística, produção agropecuária e agroindústria, transportadoras, armazéns, postos de combustíveis e lojas de materiais de construção

Empresas de locação de veículos, oficinas de veículos, transporte público coletivo, táxis, aplicativos de transporte, serviços de entrega e estacionamentos

Serviços de segurança pública e privada

Construção civil e indústria

Meios de comunicação, empresas jornalísticas e de radiodifusão sonora e de sons e imagens

Lavanderias, serviços de limpeza, hotéis, manutenção e zeladoria, serviços bancários (incluindo lotéricas), serviços de call center, assistência técnica e bancas de jornais.

O que está proibido?

Alguns serviços estão com as atividades interrompidas durante a fase vermelha em São Paulo. Confira na lista a seguir quais são: