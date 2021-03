Veja o que fecha a partir de 00h de sábado em São Paulo

​Começa a valer a meia-noite deste sábado (6/3), a fase vermelha em SP , de acordo com o decreto do Doria, número 65.545, que determina restrições em todo o estado para conter o avanço do novo coronavírus no estado. A medida tem validade até 19 de março e impõe o fechamento de estabelecimentos comerciais que não estejam entre os serviços essenciais de alimentação, saúde, abastecimento, limpeza urbana, segurança pública e bancos.

Na última quinta-feira 4/3, o Estado de São Paulo registrou 60.694 óbitos e 2.080.852 casos confirmados durante toda a pandemia. Até então, as taxas de ocupação dos leitos de UTI são de 77,9% na Grande São Paulo e 76,3% no Estado. O número de pacientes internados é de 17.802, sendo 9.910 em enfermaria e 7.892 em unidades de terapia intensiva.

Fase vermelha em SP

Tem lockdown em SP? Na realidade, a medida do governador João Doria (PSDB) recomenda que a circulação de pessoas no estado se limite às necessidades imediatas de alimentação, cuidados de saúde e exercício de atividades essenciais.

De acordo com a medida, todas as lojas que têm atendimento presencial, inclusive bares e restaurantes, cafés e lanchonetes deverão fechar a partir desta terça-feira. Estabelecimentos que servem alimentos e bebidas em mesas ou balcões só poderão atender pedidos por telefone ou serviços de entrega.

Na área de saúde, ficam fora da quarentena os hospitais, as clínicas médicas e odontológicas e farmácias. Já no setor de abastecimento e serviços, continuam abertos os postos de combustíveis, oficinas mecânicas, transporte público, táxis, aplicativos de transporte, serviços de call center, pet shops e bancas de jornais.

Os demais setores que poderão oferecer serviços durante a quarentena são: empresas de segurança privada, limpeza urbana, manutenção e zeladoria, além de bancos, lotéricas e correspondentes bancários. A segurança pública e os bombeiros também são considerados serviços essenciais e continuam funcionando normalmente.

O que não pode funcionar na quarentena em SP

Shoppings, galerias e comércio de rua

Bares e restaurantes (só funcionam delivery ou drive-thru)

Salões de beleza e barbearias

Cinemas, teatros e casas de show

Universidades (só cursos de saúde funcionam)

Eventos, convenções e atividades culturais

Atividades com aglomeração

Academias de esporte e centros de ginástica

Concessionárias

Parques e zoológico

O que abre na fase vermelha em SP de 2021

Farmácias e serviços de saúde

Mercados, supermercados e locais que vendam comida, mas sem consumo local

Escolas (só até 35% de ocupação)

Igrejas (até 30% de ocupação)

Construção civil e indústria Lavanderias

Serviços de segurança pública e privada

Empresas de locação de veículos

Como denunciar aglomeração em São Paulo?

O Governo do Estado reforçou que toda a população precisa intensificar as ações pessoais de distanciamento social, uso de máscaras em qualquer ambiente, opção pelo teletrabalho e higiene constante das mãos para mitigar o avanço do coronavírus. A fiscalização estadual contra aglomerações, festas e eventos clandestinos recebe denúncias pelo telefone 0800 771 3541 ou e-mail secretarias@cvs.saude.sp.gov.br.