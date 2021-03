Feriado ABC antecipado: veja o que abre e fecha na região

As prefeituras da região do ABC decidiram na segunda-feira (22) antecipar os feriados municipais entre 27 de março e 4 de abril. A medida segue os mesmos rumos tomados pelos governos municipais de diversos outros centros urbanos, na tentativa de conter a circulação de pessoas e a disseminação da Covid-19. O feriado ABC antecipado ainda prevê a proibição da venda de bebidas alcoólicas no período.

Com as mudanças, as cidades de Santo André, São Bernardo do Campo, São Caetano do Sul, Diadema, Mauá, Ribeirão Pires e Rio Grande da Serra, que compõem o Consórcio Intermunicipal do Grande ABC, terão nove dias de folga.

Durante o feriado antecipado, os setores considerados essenciais devem fechar às 17 horas. A regra, no entanto, é uma exceção para os serviços de saúde como hospitais públicos e privados, serviços de saúde de urgência e emergência, farmácias, laboratórios, hospitais veterinários, por exemplo.

A circulação de pessoas no transporte público durante o feriado ABC antecipado será restrita aos funcionários de serviços essenciais.

Quais serão os dias do feriado ABC antecipado?

A partir do próximo sábado (27) começa o feriado ABC antecipado. O período de feriado prolongado engloba dois finais de semana, quatro dias de feriado e o feriado nacional da Paixão de Cristo, totalizando nove dias. Veja, a seguir, a lista de datas:

27 de março – sábado;

28 de março – domingo;

29 de março – feriado;

30 de março – feriado;

31 de março – feriado;

01 de abril – feriado;

02 de abril – feriado da Paixão de Cristo;

03 de abril – sábado;

04 de abril – domingo.

O que abre e fecha?

Mercados, Supermercados, Hipermercados e Postos de Combustíveis: funcionam até 17h

Delivery: apenas para alimentação

Como vai ser o Drive Thru? Até 19h (no caso de alimentação)

Bebidas Alcoólicas: Venda Proibida

