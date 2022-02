Feriado bancário: agências não abrirão no Carnaval de 2022

O Carnaval 2022 será no início de março e, embora várias cidades tenham cancelado a festa devido ao aumento de casos de Covid-19, o período será considerado feriado, pelo menos para o setor bancário. Saiba como será feriado bancário do carnaval 2022, no período entre os dias 26 de fevereiro e 2 de março, quarta-feira de cinzas, o que abre e fecha em SP.

Como será o feriado bancário no carnaval 2022

Por ser considerado um feriado bancário, os bancos não vão abrir durante o Carnaval de 2022. Entre os dias 26 de fevereiro (sábado) e 1º de março (terça-feira), portanto, as agências estarão fechadas em todo o país. O funcionamento dos bancos volta na quarta-feira de cinzas, dia 2 de março, a partir das 12h. As agências devem ficar abertas por apenas três horas, o que pode causar filas.

As contas que têm vencimento previsto para os dias de Carnaval poderão ser pagas na quarta-feira de cinzas sem a aplicação de multa por atraso. No entanto, a recomendação da Federação Nacional dos Bancos (Febraban) é de que as contas que vencem entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março sejam pagas, se possível, com antecedência. Os caixas eletrônicos de autoatendimento funcionarão e as transações por aplicativo ou site poderão ser feitas normalmente durante esse período.

Vai ter feriado de Carnaval em 2022 em SP?

De acordo com a lei 9.903, de 1995, em São Paulo o Carnaval não é considerado um feriado e sim um ponto facultativo. Isso significa que os empregadores têm autonomia para decidir sobre o funcionamento das empresas. Repartições públicas, no entanto, não costumam abrir em dias de ponto facultativo, mas os serviços essenciais não podem deixar de funcionar.

Nos dias 28 de fevereiro, 1º de março e 2 de março, no entanto, apesar disso, será feriado bancário. O calendário oficial da cidade de São Paulo foi divulgado em janeiro. No Estado, no entanto, cabe aos municípios decidirem sobre o Carnaval 2022.

Calendário de feriados de 2022 a partir de março

Este ano, serão nove feriados nacionais no total, incluindo a Confraternização Universal, que foi no dia 1º de janeiro. Porém, a sexta-feira Santa será o único feriado com possibilidade de ser prolongado, já que outras datas cairão no meio ou no fim de semana. A certeza é de que apenas as agências bancárias não funcionarão nos feriados. Supermercados, shoppings, restaurantes e comércio em geral têm regras definidas de acordo com a cidade e com o empregador.

Em São Paulo, há ainda um feriado estadual, no dia 9 de julho, dia em que é celebrado o aniversário da Revolução Constitucionalista de 1932. Os feriados nacionais programados para este ano, a partir de março, são:

15 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (quinta-feira) – Tiradentes

1º de maio (domingo) – Dia do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira) – Finados

15 de novembro (terça-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (domingo) – Natal