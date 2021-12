Confira o calendário de feriado prolongado de 2022

Quem pretendia aproveitar os feriados do próximo ano para descansar ou viajar, é melhor se reorganizar. Isso porque só haverá menos feriado prolongado nacional em 2022 do que o esperado. Sem contar as datas estaduais e municipais e o Carnaval e Corpus Christi, que são facultativos, serão nove os feriados em todo o país. Confira quais são os feriados previstos para o ano novo e programe-se.

Brasil só terá um feriado prolongado em 2022

Em 2022, a “sexta-feira santa” cairá no dia 15 de abril e este será o único feriado nacional prolongado do ano, já que as outras datas vão dificultar os planos de quem pretendia emendar para descansar ou viajar. Além de um feriado cair no sábado e dois no domingo, outras datas serão celebradas na terça-feira, na quarta e na quinta.

Entre os feriados nacionais, é importante ressaltar que o Carnaval e Corpus Christi são considerados ponto facultativo no serviço público federal e, portanto, são feriados prolongados somente em algumas cidades. Quem tiver a oportunidade de emendar o feriadão nessas datas, no entanto, ficará de folga entre os dias 26 de fevereiro e 1º de março e 16 e 19 de junho, respectivamente.

Quais serão os feriados nacionais do próximo ano?

Apesar de não ter muitas datas com possibilidade de emendar, 2022 terá nove feriados nacionais, além daqueles que são celebrados apenas nos estados e municípios. Nesses casos, o feriado prolongado pode ocorrer. Nacionalmente, no entanto, abril e novembro serão os meses com mais feriados nacionais. A má notícia é que a maioria dos feriados nacionais de 2022 serão às quartas-feiras, o que deve dificultar a vida de quem pretendia emendar para descansar ou viajar.

Confira quais serão os feriados nacionais de 2022:

1º de janeiro (sábado) – Confraternização Universal

15 de abril (sexta-feira) – Paixão de Cristo

21 de abril (quinta-feira) – Tiradentes

1º de maio (domingo) – Dia do Trabalho

7 de setembro (quarta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quarta-feira) – Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quarta-feira) – Finados

15 de novembro (terça-feira) – Proclamação da República

25 de dezembro (domingo) – Natal

O que abre e o que fecha nos feriados nacionais de 2022?

Como de costume, a certeza é de que apenas as agências bancárias não terão atendimento ao público nos feriados nacionais de 2022. Porém, os pagamentos e transferências podem ser feitos normalmente mesmo durante o feriado prolongado programado para o dia 15 de abril. Caixas de autoatendimento e aplicativos funcionam normalmente. As lotéricas também costumam manter portas fechadas nos feriados.

Já em relação a outros estabelecimentos, como supermercados, restaurantes, shopping centers e comércio em geral, cada cidade e cada setor tem suas próprias regras.