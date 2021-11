Feriado em São Paulo do dia 15/11: veja o que abre e fecha na capital

São Paulo se prepara para o feriado da Proclamação da República, na próxima segunda-feira (15). Para muitas pessoas a data será de descanso ou lazer, enquanto outras seguem no trabalho. Veja a seguir o que abre e fecha no feriado em São Paulo.

A Secretaria Municipal da Saúde (SMS) recomendou que, mesmo com a queda nos índices de contágio e mortes pela covid-19, a população siga alerta e respeite os protocolos sanitários, usando máscara, higienizando as mãos e, principalmente, evitando aglomerações.

O que vai funcionar no feriado em São Paulo?

Vacinação da covid-19

A vacinação contra a covid-19 segue durante o fim de semana e feriado. No sábado (13), drive-thrus, megapostos, farmácias parceiras, AMAs/UBSs Integradas e UBSs vão atender. Já no domingo (14), apenas farmácias parceiras na avenida Paulista e postos em parques terão o atendimento. E na segunda será possível se vacinar apenas em AMAs/UBSs Integradas e megapostos.

Veja na página Vacina Sampa os endereços dos postos de vacinação.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que não haverá atendimento nas agências na segunda-feira. Apenas as áreas de autoatendimento estarão disponíveis, além do internet baking.

Feiras livres

As feiras vão funcionar normalmente no feriado em São Paulo.

Ecopontos

Os Ecopontos funcionam de segunda a sábado, das 6h às 20h, e aos domingos e feriados das 6h às 18h.

Hospitais veterinários

Os hospitais veterinários das zonas Norte, Leste e Sul estarão fechados no feriado de 15 de novembro e voltam a atender na terça-feira (16).

Saúde

Hospitais, prontos-socorros, Hospitais Dia 24h, Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs), Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção terão funcionamento ininterrupto. O serviço de emergência 192 também vai trabalhar normalmente.

Terá rodízio no feriado em São Paulo?

Na segunda-feira, o rodízio de carros estará suspenso em São Paulo.

Circulação dos ônibus

Os ônibus já operam com frota reduzida aos finais de semana. No feriado em São Paulo, a circulação limitada segue na segunda-feira.

Metrô

As linhas de trem e metrô circulam no feriado, mas com mudanças na quantidade de trens. A frota pode aumentar, considerando o número de passageiros.

No domingo, a Linha 10-Turquesa sofre mudanças: entre 8h e 18h, no sentido a Rio Grande da Serra não haverá desembarque na estação Utinga por obras de substituição de trilhos.

Parques municipais

Os parques vão funcionar em seus horários normais durante o feriado da Proclamação da República.

