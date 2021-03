Feriados antecipados SP: veja os horários do transporte público

A Prefeitura de São Paulo decretou que entre os dias 26 de março e 04 de abril a capital paulista passa por um período de recesso para conter a Covid-19. Os feriados antecipados SP, no entanto, não atingiram o sistema de transportes público, que deve funcionar normalmente.

A Secretaria Municipal de Mobilidade e Transportes de São Paulo (SPTrans), informou por nota que nenhuma alteração será executada. Com isso, os passageiros conseguirão utilizar os transportes normalmente.

“A frota do sistema de transportes estará mantida nos mesmos níveis das últimas semanas durante os feriados antecipados. Nos dias 26, 29, 30 e 31 de março, 1º e 2 de abril, a frota será correspondente a de um dia útil, enquanto nos dias 27 de março e 3 de abril (sábados), será a que está operando aos sábados, e nos dias 28 de março e 4 de abril (domingos), a frota será aquela que está rodando aos domingos”, diz o texto.

Ainda segundo o SPTrans, a demanda de passageiros nos ônibus municipais caiu nas últimas semanas. Em 12 de março, o número de usuários estava em 54%. Na última sexta-feira (19), o número caiu para 46%.

Emissão de Bilhete Único durante os feriados antecipados SP

Os usuários do transporte público municipal em São Paulo podem emitir os cartões de bilhete único normalmente em alguns postos na capital. Segundo a SPTrans, os postos de venda e atendimento localizados em terminais municipais e estações do Expresso Tiradentes funcionarão normalmente no horário, das 6h às 19h durante os feriados antecipados SP.

Já os postos Santana, Jabaquara e a Loja Augusta estarão fechados nos fins de semana e no feriado da Paixão de Cristo.

O Posto Central de Atendimento da SPTrans está fechado desde 2 de março, início da Fase Vermelha. O posto segue desta forma durante os feriados antecipados SP.