Festival Alemão São Paulo 2022 vai ter coxinha de 5 kg; veja programação

O ano de 2022 está sendo marcado pelo retorno dos grandes eventos na capital paulista, desde a área musical até a gastronômica. Saiba como será o Festival Alemão em São Paulo 2022, que vai ter uma coxinha de R$140.

Quando será o Festival Alemão São Paulo 2022

Entre os dias 21 e 22 de maio, será realizado o Festival Alemão São Paulo 2022, no Memorial da América Latina, das 11h às 21h. O evento tem entrada gratuita e vai ser dedicado à coxinha, culinária alemã e cerveja artesanal. Mas, o seu principal destaque é a coxinha de 5 quilos, que deve custar R$140. Além disso, também serão vendidas coxinhas doces e outras de sabores diferenciados, como acarajé, abóbora com carne seca e camarão com catupiry, e até mesmo minicoxinhas no espetinho.

A expectativa é o que evento receba mais de 10 mil pessoas, com uma programação que também traz o melhor da culinária alemã, como joelho de porco, chucrute, salsichões, entre outros pratos. E é claro que também não vão faltar opções de cerveja: Pilsen, IPA, Weiss, WIT, American Larger, Red Ale, Stout, Porter, produzidas por 14 cervejarias artesanais.

A entrada de todos no evento será permitida apenas mediante apresentação de comprovante de vacinação. Para aqueles que possuem crianças, haverá um Espaço Kids, garantindo a diversão de toda a família. Além disso, também vai ser possível trazer animais de estimação para o local.

Os festivais gastronômicos em São Paulo são realizados mensalmente pela Art Shine Promoções e Eventos, com o objetivo de proporcionar à população um espaço de lazer e de entretenimento. Eles também contam com o apoio da Fundação Memorial da América Latina e da Secretaria de Cultura e Economia Criativa do Estado de São Paulo

Programação do evento

Para acompanhar a parte gastronômica, o Festival Alemão São Paulo 2022 vai oferecer atrações musicais ao longo do sábado e do domingo, com oito bandas de diferentes estilos. Confira como ficou a programação do evento:

Sábado – 21/05

12h45 – Voz Martin – MPB

14h45 – Douglas & Sandrinho (participação Wesley Back) – Sertanejo/Forró

16h45 – Rock’n Roll Radio – Rock

18h45 – Matuta – Rock

Domingo – 22/05

12h45 – Diego Max – Latina / MPB

14h45 – Space Cake – Rock Autoral

16h45 – Zona Western – Country

18h45 – Periferia Massa – Samba Soul

Veja também:

Festivais em SP 2022: 7 eventos para marcar na agenda