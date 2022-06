Fim da greve de ônibus São Paulo: linhas voltam a circular

A quarta-feira, 29, marcou o fim da greve de ônibus em São Paulo. A paralisação que teve início a meia-noite foi interrompida após determinação do Tribunal Regional do Trabalho da 2ª Região (TRT2), que também estipulou multa de R$ 100 mil a ser paga pelo Sindicatos dos Motoristas e Trabalhadores do Transporte Rodoviário Urbano de São Paulo (SindMotoristas).

A decisão do fim da greve de ônibus em São Paulo veio do TRT-2, que julgou – por maioria de votos (9×1) – como abusiva a greve de cobradores e motoristas de ônibus, e aplicou multa de R$ 100 mil ao sindicato dos trabalhadores pelo descumprimento de liminar da Justiça nas paralisações dos dias 14/6 e desta quarta-feira (29/6).

A Justiça do Trabalho também determinou o retorno imediato dos trabalhadores ao serviço logo após o julgamento, bem como autorizou o desconto de um dia referente à paralisação desta quarta. Em caso de descumprimento, o valor da nova multa será de R$ 100 mill por dia.

Em assembleia na tarde dessa quarta, motoristas e cobradores decidiram pelo fim da greve de ônibus São Paulo. Trabalhadores reivindicam reajuste salarial de 12,47%, hora de almoço remunerada e outros benefícios.

Assista ao vídeo com o julgamento sobre o fim da greve de ônibus São Paulo.

Rodízio volta a operar em SP

O rodízio de veículos vai voltar a operar em SP nessa quinta-feira, 30 de junho. Com o retorno das restrições, veículos com placas finais 7 e 8 não devem circular entre às 7h e 10h e das 17h às 20h.

De acordo com a Prefeitura de São Paulo, o rodízio deve ser respeitado de segunda a sexta-feira, e o condutor flagrado desrespeitando o a restrição terá que pagar uma multa no valor de R$ 130,16, além de receber quatro pontos na carteira. Se for flagrado duas vezes no mesmo dia, é penalizado em dobro.

Placas do rodízio

Finais 1 e 2: das 7h às 10h e das 17h às 20h de segunda-feira

Finais 3 e 4: das 7h às 10h e das 17h às 20h de terça-feira

Finais 5 e 6: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quarta-feira

Finais 7 e 8: das 7h às 10h e das 17h às 20h de quinta-feira

Finais 9 e 0: das 7h às 10h e das 17h às 20h na sexta-feira