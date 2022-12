Greve de pilotos e comissários dia 19: os voos serão suspensos?

O Sindicato Nacional dos Aeronautas (SNA) anunciou que a categoria vai cruzar os braços a partir de segunda-feira, dia 19 de dezembro, por tempo indeterminado. A greve de pilotos e comissários ocorre em um período de grande movimentação nos aeroportos, mas não será feita em todo o país. No entanto, quem tem viagem marcada para as próximas semanas deve ficar atento.

Por que vai ter a greve de pilotos e comissários?

Segundo informações da Agência Brasil, o SNA está insatisfeito com as negociações da renovação da Convenção Coletiva de Trabalho. Basicamente, a greve de pilotos e comissários vai acontecer porque a categoria quer um ganho real nos salários e benefícios e melhores condições de trabalho.

Em nota, o Sindicato diz que: "O setor aéreo vem se recuperando aceleradamente, com lucros maiores do que os do período pré-pandemia. Além disso, a procura por passagens aéreas aumentou e os preços impostos aos passageiros subiram drasticamente. No entanto, as empresas continuam intransigentes, se recusando a conceder uma remuneração mais digna aos tripulantes, além de propor que pilotos e comissários trabalhem mais horas. ", informou o sindicato, em nota.

A Agência Brasil entrou em contato com o Sindicato Nacional das Empresas Aeroviárias (SNEA) e recebeu uma nota que afirma ter oferecido reajuste de 100% do Índice Nacional de Preço ao Consumidor (INPC) para o piso salarial e outros benefícios para os trabalhadores do setor. Mas até o momento, o sindicato afirma que não recebeu retorno dos aeronautas.

Como vai ser a paralisação?

A greve de pilotos e comissários será por tempo indeterminado, mas não ocorrerá durante o dia todo e nem em todos os aeroportos do país. Confira como vai ser a paralisação:

Que horas? De acordo com o que foi definido em assembleia na última quinta-feira, a categoria vai parar diariamente por duas horas: das 6h às 8h (horário de Brasília).

Onde? A greve de pilotos e comissários será realizada nos aeroportos de São Paulo, Rio de Janeiro, Campinas, Porto Alegre, Brasília, Belo Horizonte e Fortaleza.

Exceções: Voos com órgãos para a realização de transplantes, pessoas doentes e vacinas não serão impedidos e nem sofrerão atrasos, de acordo com o sindicato da categoria.

Como a greve de pilotos e comissários vai afetar os voos?

A paralisação dos aeronautas não vai ocorrer em todos os aeroportos do país, mas deve afetar boa parte deles, já que a greve de pilotos e comissários será feita em alguns dos mais importantes, que operam voos para todo o Brasil e também para outros países.

Só no Aeroporto Internacional de Guarulhos, por exemplo, são feitas mais de 500 operações de pouso e decolagem nacional por dia, de acordo com dados informados pela GRU Airport, concessionária que administra o aeroporto.

Já em Belo Horizonte, para o mês de dezembro a previsão era de que cerca de um milhão de passageiros circulassem pelo Aeroporto Internacional, com um aumento de 16% no número de operações em comparação com o ano passado.

No entanto, segundo uma publicação do UOL, o Sindicato da categoria dos aeronautas disse que a greve de pilotos e comissários não vai afetar os voos internacionais que chegam ao Brasil. Os atrasos devem afetar somente as decolagens, de voos domésticos e internacionais.

