Frente fria em São Paulo: temperaturas vão chegar a 16ºC

O outono já começou e trouxe sua primeira frente fria em São Paulo, a partir desta quinta-feira, dia 31 de março e deve manter os termômetros em baixa nos próximos dias. Saiba mais sobre a previsão do tempo na capital, de acordo com o Climatempo.

Quando começa a frente fria em São Paulo

Nesta quinta-feira, dia 31, uma forte frente fria vai chegar no estado de São Paulo, devido a uma massa de ar que começou a avançar pelo centro-sul do Brasil a partir desta quarta-feira, dia 30. Segundo o Climatempo, a mudança climática também vai influenciar as condições do tempo no Rio de Janeiro e em Minas Gerais.

Com o avanço dessa frente fria, São Paulo vai encerrar o mês de março com temperaturas mais baixas que os dias anteriores. A tendência é uma quinta-feira de tempo fechado, chuvoso e com acentuada queda na temperatura, além de rajadas de vento ao longo do dia em grande parte do estado. A menor mínima que a capital paulista atingiu em 2022 até o momento foi de 16,3º, no dia 10 de janeiro.

O Climatempo alerta que, no litoral paulista, a situação é de perigo devido a chuva persistente que pode acumular volumes bastante elevados, principalmente entre a Baixada Santista e o Litoral Norte. Na Grande São Paulo, haverá momentos variando de chuva moderada a forte intensidade, além de raios ao longo da quinta-feira, enquanto no interior, o calor vai diminuir e há previsão de alguns temporais, principalmente em áreas do sul e centro-oeste paulistas, Serra da Mantiqueira e Vale do Paraíba.

Previsão do tempo dos próximos dias na capital

Diante da frente fria que vai alcançar o estado de São Paulo, confira como será a previsão do tempo na capital paulista até domingo:

Quinta-feira (31/03): a mínima é de 17º e máxima de 22º; será chuvoso durante o dia e à noite;

Sexta-feira (01/04): a mínima é de 16º e a máxima de 21º; também há previsão de chuvas durante o dia inteiro;

Sábado (02/04): a mínima é de 16º e a máxima de 22º; apesar de haver sol, ocorrerão períodos de nublado, com chuva a qualquer hora;

Domingo (03/04): a mínima é de 16º e a máxima de 25º; haverá sol com muitas nuvens de manhã e pancadas de chuva à tarde, à noite a chuva vai parar.

