Helicóptero desaparecido dia 31 é encontrado em Paraibuna: últimas notícias

Após 12 dias de busca, a Polícia Militar do Estado de São Paulo localizou em Paraibuna o Helicóptero Robinson R-44 prefixo PR-HDB que tinha como destino Ilha Bela, no litoral Norte. Ainda não há informação se as quatro pessoas que estavam a bordo sobreviveram.

Imagens divulgadas pela PM - registradas em sobrevoo com o águia 24 - mostram que a aeronave caiu em uma área de mata fechada e de difícil acesso.

🚨Em andamento🚨 Equipes da Polícia Militar acabam de localizar o helicótero desaparecido há 12 dias, que tinha como destino o Litoral Norte de São Paulo.



A aeronave foi localizada pelo Águia 24. #190PMESP pic.twitter.com/giaVFQ8Dym — Polícia Militar do Estado de São Paulo (@PMESP) January 12, 2024

O helicóptero partiu do Campo de Marte, na capital, no início da tarde do dia 31 de dezembro, véspera de ano novo, e tinha como destino a Ilhabela. No entanto, a aeron

ave desapareceu dos radares cerca de duas horas depois.

Ocupavam a aeronave o piloto Cassiano Tete Teodoro, 44 anos; o empresário Raphael Torres, de 41, Luciana Rodzewics, de 46 anos, e a filha dela, Letícia Rodzewics, de 20.

Essa matéria está em atualização*