Horário do debate da RedeTV para a Prefeitura de SP e onde assistir online

Nesta terça-feira, 17 de setembro, tem o debate da RedeTV com seis candidatos a Prefeitura de São Paulo. O evento vai começar às 9h30, horário de Brasília, e haverão algumas mudanças em comparação aos outros debates, entre eles as cadeiras serão fixadas para evitar um novo incidente, como aconteceu com Datena e Pablo Marçal.

Como assistir o debate na RedeTV?

O debate da Rede TV de terça, 17 de setembro, está marcado para às 9h30, e dá para assistir de todo o Brasil. É possível acompanhar pelo canal na TV aberta e pela internet, através do site da Rede TV.

A transmissão deve durar mais de uma hora, já que serão cinco blocos. Os convidados confirmados são Marina Helena (Novo), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB). A jornalista Amanda Klein mediará o debate.

Quando são as eleições 2024?

O primeiro turno das eleições municipais de 2024 será no dia 6, enquanto segundo está marcado para o dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As eleições municipais, nas quais o eleitor vota para definir prefeito, vice-prefeito e vereadores de sua cidade, são realizadas de quatro em quatros. Este é o mesmo período que duram os mandatos dos candidatos eleitos na esfera municipal.