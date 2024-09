Horário do debate hoje da Prefeitura de SP na Gazeta e onde assistir online

Neste domingo, 1 de setembro, tem o debate da Gazeta com cinco candidatos a Prefeitura de São Paulo. O evento vai começar às 18h, horário de Brasília. Os convidados confirmados são Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Pablo Marçal (PRTB), Ricardo Nunes (MDB) e Tabata Amaral (PSB).

Como assistir o debate hoje da Prefeitura de SP?

O debate da Gazeta, em parceria com a My News, acontece neste domingo, dia 1 de setembro, a partir das 18h, horário de Brasília, e dá para assistir de todo o Brasil.

É possível assistir pelo canal Gazeta na TV aberta e pela internet no Canal My News e Jornal da Gazeta, ambos no YouTube.

A transmissão deve durar mais de uma hora, já que serão cinco blocos e quatro intervalos. Os espectadores poderão participar do debate, enviando perguntas aos candidatos pelas redes sociais.

Para evitar brigas, os candidatos não poderão apresentar objetos ou documentos, como processos ou carteira de trabalho, e também devem permanecer em seus lugares. Quem quebrar a regra pode ser expulso.

Quando são as eleições?

A próxima eleição para prefeito no Brasil ocorre em outubro de 2024, assim como a escolha dos vereadores de cada município. O primeiro turno será no dia 6 e o segundo no dia 27, ambos das 8h às 17h, no horário de Brasília.

As eleições municipais, nas quais o eleitor vota para definir prefeito, vice-prefeito e vereadores de sua cidade, ocorrem de quatro em quatros. Este é o mesmo período que duram os mandatos dos candidatos eleitos na esfera municipal.