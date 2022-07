Incêndio 25 de março: o que sabemos até agora

Incêndio 25 de março: por volta das 21 horas de domingo, 10, um incêndio de grandes proporções atingiu prédios de 10 e 6 andares, uma loja de artigos de festas e a Paróquia Ortodoxa Antioquina da Anunciação a Nossa Senhora, a primeira igreja ortodoxa no Brasil. Os imóveis estão localizados na Rua Barão de Duprat, no Centro de São Paulo.

À CNN, Jefferson de Melo, coronel dos Bombeiros, informou que a loja Matsumoto desabou totalmente. Já o prédio onde começou o incêndio não corre risco de desabamento. “Pela forma que ele é compartimentado, a gente acha que não pode acontecer. Os demais que foram atingidos estão praticamente condenados. Estão com rachaduras bem comprometidas. Provavelmente será necessário o dia todo e mais uma noite”, explicou.

Grande incêndio na região da 25 de março afeta linhas de ônibus na madrugada desta segunda (11) Quase cem homens dos Bombeiros atuam no combate as chamas. Link >https://t.co/UwrowjwJYz pic.twitter.com/Lhg3vhJcAO — Diário 🚒 (@DiariodaCPTM) July 11, 2022

O que causou o incêndio 25 de março?

Ainda não há informação do que teria provocado o incêndio 25 de março. A Polícia Civil informou que investiga as causas.

Há feridos?

Os imóveis atingidos pelo incêndio estavam vazios, mas dois bombeiros ficaram feridos durante a operação. De acordo com o G1, os militares sofreram queimaduras de 2º grau e foram encaminhados para o pronto-socorro do Tatuapé com mais de 15% do corpo queimado.

Ruas interditadas

As ruas da região comercial foram bloqueadas e a circulação de ônibus também foi afetada.

Rua Cavalheiro Basilio Jafet acesso a Rua 25 de março

Rua da Cantareira com Avenida Senador Queiroz

Rua Barão de Duprat com Rua da Cantareira

Rua Barão de Duprat com Rua Afonso Kherlakian

Rua Barão de Duprat com Rua Assad Abdalla

Rua Barão de Duprat com Rua Carlos de Souza de Nazaré

Avenida Prestes Maia com Rua Carlos de Souza de Nazaré

Leia também:

Nova CNH: o que muda no modelo de habilitação brasileiro