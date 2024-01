Ingressos para o Carnaval de SP 2024: valores e como comprar

Quer curtir a folia paulistana? A Liga das Escolas de Samba de São Paulo informa os preços dos ingressos para o carnaval 2024, nos dias 03, 08, 10, 11 e 17 de fevereiro. Os valores começam em R$ 90. Veja os preços.

Valores dos ingressos para o Carnaval de SP 2024

Os valores dos ingressos para o Carnaval de SP 2024 variam conforme o setor da arquibancada e o grupo que desfilará no dia. No dia 03 e 08, quando irão passar na avenida as escolas do grupo de Acesso 2, o custo do ingresso é de R$ 90.

Para os desfiles do grupo Especial, nos dias 10 e 11, a arquibancada custa a partir de R$ 150,00. Por fim, o desfile das campeãs no dia 17 custam a partir de R$ 70.

Importante lembrar que, em função da lei nº 12.933 de 26/12/2013, 40% dos ingressos são destinados ao benefício de meia-entrada para estudantes, idosos, portadores de deficiência, jovens pertencentes a famílias de baixa renda, funcionários e professores das redes estadual e municipal de ensino de São Paulo.

Como comprar ingressos para o Carnaval de SP

As vendas dos ingressos para o Carnaval de SP são organizadas pela Liga Independente das Escolas de São Paulo (Liga-SP), e para comprar basta acessar o site www.clubedoingresso.com/carnavalsp.

Aqueles que residem na capital também podem obter a entrada nos pontos físicos.

Shopping Metrô Tatuapé

Onde: Rua Domingos Agostim, 91 — Tatuapé

Horário: Segunda a sábado, das 10h às 22h; domingos e feriados, das 14h às 20h

Carioca Club Pinheiros

Onde: Rua Cardeal Arcoverde, nº 2.899 — Pinheiros

Horário: Segunda a sexta, do meio-dia às 18h

Fábrica do Samba

Onde: Av. Dr. Abraão Ribeiro, nº 505 — Barra Funda

Horário: Segunda a sexta, das 10h30 às 17h.

Para dúvidas ou mais informações, basta entrar em contato com a Liga Independente das Escolas de Samba de São Paulo por meio do e-mail sa*@li****.br.

