Desfile de carnaval 2024 SP: ordem das escolas de samba e horários do grupo especial

Desfile ocorre no Anhembi no segundo fim de semana de fevereiro

A Liga das Escolas de Samba de São Paulo divulgou a ordem dos desfile de carnaval paulistano de 2024 para o grupo especial. As apresentações serão nos dias 9 e 10 de fevereiro no Sambódromo do Anhembi.

Desfile de Carnaval do Grupo Especial dia 1

Resumo do cronograma - Sexta-feira, 9 de fevereiro

1 – Camisa Verde e Branco (23h15)

2 – Barroca Zona Sul (00h20)

3 – Dragões da Real (01h25)

4 – Independente (02h30)

5 – Acadêmicos do Tatuapé (03h35)

6 – Mancha Verde (04h40)

7 – Rosas de Ouro (05h45)

O Desfile de Carnaval de SP será aberto pela Camisa Verde e Branco, a partir das 23h15. O samba enredo deste ano da escola de samba é: “Adenla, o Imperador nas terras do Rei”, uma homenagem ao ex-jogador de futebol Adriano Imperador em 2024.

A partir das 00h20, entra a Barroca Zona Sul. O samba enredo da escolha é “Nós nascemos e crescemos no meio de gente bamba. Por isso nós somos a Faculdade do Samba. 50 anos de Barroca Zona Sul”. A agremiação é do Jabaquara.

A escola Dragões da Real entra na avenida à 01h25 com o tema “África — Uma constelação de reis e rainhas”.

A Independente Tricolor surge no desfile de Carnaval de São Paulo a partir 02h30, com o samba enredo: “Agojie, A Lâmina da liberdade!”.

A escola Acadêmicos do Tatuapé entra às 03h35 com o samba enredo: “Mata de São João — Uma joia da Bahia, símbolo de preservação! Entre cantos e tambores. Viva a Mata de São João!”.

A penúltima a entrar no Sambódromo na sexta-feira é a Mancha Verde, a partir das 04h40. A escola da Barra Funda vai apresentar o enredo "Do nosso solo para o mundo".

E quem fecha o primeiro dia do desfile de carnaval em São Paulo é a Rosas de Ouro, que neste ano leva para a avenida uma homenagem aos 70 anos do parque Ibirapuera.

Segundo dia do Desfile de Carnaval do Grupo Especial

Resumo do cronograma de desfiles de Carnaval de SP em 2024 - Sábado, 10 de fevereiro

1 – Vai-Vai (22h30)

2 – Tom Maior (23h35)

3 – Mocidade Alegre (00h40)

4 – Gaviões da Fiel (01h45)

5 – Águia de Ouro (02h50)

6 – Império de Casa Verde (03h55)

7 – Acadêmicos do Tucuruvi (05h)

Os desfiles de sábado começam com a tradição da Vai-Vai a partir das 22h30. A escola preparou o enredo “Capítulo 4, Versículo 3 – Da Rua e do Povo, o Hip Hop: Um Manifesto Paulistano”.

Em seguida é a vez da Tom Maior, prevista para começar a desfilar às 23h35. O samba enredo será “Aysú – uma história de amor”.

A Mocidade Alegre entra no Sambódromo a partir de 00h40. Em 2024, eles levarão o tema “Brasiléia Desvairada”.

A Gaviões da Fiel entra às 01h45, trazendo o enredo Vou Te Levar Pro Infitino.

A Águia de Outro entra na avenida às 02h50 com o tema “Águia de Ouro nas Ondas do rádio”

Império de Casa Verde chega a avenida às 03h55 com o tema “Fafá, a Cabocla Mística em rituais da Floresta”.

Por fim, a Acadêmicos do Tucuruvi apresenta a partir das 05h00 com o samba enredo “Ifá”.

Quais os quesitos das escolas de samba?

Confira quais são os nove quesitos avaliados no desfile de carnaval 2024 SP:

Harmonia: São avaliados o entrosamento do canto dos componentes com o ritmo proposto pela bateria e a clareza na audição do canto de cada uma das alas da escola, em todos os trechos do samba, respeitadas as exceções previstas nas alas especiais (que incluem a Comissão de Frente e os casais de Mestre-Sala e Porta-Bandeira).

Samba-enredo: Ele se divide em dois subquesitos. Em relação à letra, o jurado deve avaliar se ela transmite em versos o enredo proposto pela escola de samba. Já em melodia, deve considerar se ela induz e provoca nos componentes a vontade de evoluir, dançar e cantar.

Bateria: Analisa a manutenção do ritmo da bateria em harmonia com o samba-enredo, além de aspectos como entrosamento, afinação dos instrumentos, equilíbrio instrumental, precisão rítmica e a ousadia na performance musical, com bossa, paradinha, breque, apagão, convenção e virada.

Enredo: O enredo é a base de tudo. Dessa forma, o jurado deve avaliar se a proposta sequencial do desfile fornecida pela escola de samba foi rigorosamente cumprida e respeitada, assim como se a execução consegue contar a ideia proposta pelo enredo.

Fantasia: Devem ser levados em consideração a uniformidade, que é a apresentação da fantasia conforme a foto que consta na pasta de jurados; o acabamento das vestimentas e a realização das mesmas, se elas apresentam variações diferenciadas de formas, cores e adereços.

Alegoria: Avaliam-se os carros alegóricos e elementos cenográficos através da ideia proposta pela escola de samba, a qualidade de execução das peças e o cuidado e atenção com que eles foram confeccionados.

Mestre-Sala e Porta-Bandeira: São considerados o entrosamento e a postura do casal, assim como a integridade das fantasias que eles usaram.

Comissão de Frente: O jurado deve analisar se alguns cumprimentos obrigatórios foram executados, como o de saudar o público e apresentar a escola de samba. Também são avaliadas as fantasias nesse quesito.

Evolução: De forma geral, julga a maneira como a escola passa pela avenida, sem deixar buracos, invadir alas ou correr para cumprir o tempo do desfile.

Aproveite e conheça a história da origem do Carnaval.