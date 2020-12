Litoral Norte de SP segue com praias lotadas no último dia de 2020

Uma enxurrada de guarda-sóis coloridos tomou conta das praias do Litoral Norte de SP. A invasão de turistas que faz jus ao mar de gente na areia se dá por conta do Réveillon, que é marcado por muita gente em toda região.

Ano Novo liberado no Litoral Norte de SP

As prefeituras de Caraguatatuba, Ilhabela, São Sebastião e Ubatuba, todas que complementam o Litoral Norte de SP, ignoraram o decreto estadual no feriado de Natal e permanecerão na fase amarela também no Ano Novo.

Elas ignoraram também, a fase vermelha do Plano São Paulo para o combate à Covid-19 e permitiram o funcionamento do comércio, especialmente bares e restaurantes, que deveriam funcionar apenas com entregas em domicílio.

Na Martim de Sá, em Caraguatatuba, uma das mais procuradas pelos turistas, não havia mais espaço na areia por volta das 14 horas do penúltimo dia do ano. Quiosques à beira-mar também estavam lotados, com fila de espera de clientes para ocupar as mesas e muitos não respeitando o distanciamento social e nem sequer usando a máscara, que é um acessório protetor ao novo coronavírus.

Na praia de Maresias, em São Sebastião, o movimento também foi intenso durante toda a quarta-feira, inclusive na madrugada, onde houve aglomeração de pessoas em bares e restaurantes que impediam a passagem dos veículos. .

A Polícia Militar foi acionada e dispersou os turistas, a maioria jovens e adolescentes, que também não usavam máscaras. A Polícia Militar autuou quatro veículos e apreendeu três caixas de som.

Em feriados de fim de ano, como Natal e Ano Novo, o litoral Norte de SP costuma receber em média, 1,5 milhão de turistas. Para este ano, não houve estimativas e, segundo os comerciantes da região, o movimento está semelhante ao fim do ano passado.

Congestionamento

A rodovia Rio-Santos, que corta os municípios do Litoral Norte de SP – São Sebastião, Caraguatatuba e Ubatuba, registrou tráfego intenso ontem (30), assim como rodovias que dão acesso à região: Tamoios, que liga São José dos Campos a Caraguatatuba; Oswaldo Cruz, que liga Taubaté a Ubatuba; e Mogi-Bertioga.

Há também filas de espera nos serviços de travessias por balsas entre São Sebastião e Ilhabela. Segundo a Folha de S. Paulo, a espera tem sido, em média, de 20 a 40 minutos para poder embarcar.

O que dizem as prefeituras

O prefeito de São Sebastião, Felipe Augusto (PSDB), justificou a manutenção da fase amarela alegando que a cidade registra “bons índices”. Segundo ele, 94% dos pacientes com Covid-19 superaram a doença e há, no momento, cinco pessoas internadas, número considerado baixo por ele.

Já a prefeitura de Ilhabela informou que intensificou a fiscalização nos comércios que não estão seguindo a fase amarela. E a prefeitura de Caraguatatuba disse entender que a “medida ideal” é limitar o funcionamento do comércio entre às 20h do dia 31 de dezembro até às 12h do dia 1º de janeiro.