Lockdown na Baixada Santista: veja as regras de circulação e comércio

A Região Metropolitana da Baixada Santista está com medidas restritivas de circulação desde a última terça-feira (23). O lockdown na Baixada Santista é para evitar a disseminação da Covid-19 e vale até 4 de abril na região. Quem descumprir as regras está sujeito à multa de até R$ 10 mil.

Dentre as principais restrições durante o lockdown na Baixada Santista, o transporte público municipal sofreu alterações e conta com horário reduzido pela manhã (5h30 às 8h30) e ao final do dia: (15h30 às 19h30). Já nos finais de semana e feriados, os ônibus não circularão. Os hotéis não estão aceitando turistas durante o período.

As orlas de Santos, Praia Grande e Peruíbe, estão sendo bloqueadas para evitar o acesso ao calçadão durante os finais de semana. Já em São Vicente, barreiras estão sendo instaladas na faixa de areia para que não haja acesso ao local.

Quais serviços funcionam no lockdown da Baixada Santista?

Durante o período de lockdown na Baixada Santista, os serviços de hospedagem só podem atender clientes corporativos e as feiras livres estão proibidas de funcionarem. Os serviços bancários permitem apenas o autoatendimento nos caixas eletrônicos, sem serviços internos.

Os supermercados, padarias e açougues só podem funcionar até às 20 horas e só podem vender produtos essenciais, como alimentos, produtos de limpeza e higiene pessoal. Nos finais de semana está permitido o funcionamento apenas com delivery.

O comércio geral pode trabalhar de portas fechadas, apenas com delivery, até às 20 horas e com 30% dos funcionários.

Postos de combustível, farmácias, serviços de transporte individual, como táxi e veículos de aplicativo, podem funcionar por 24 horas.

Multa para quem descumprir o lockdown

A Polícia Militar, Guarda Municipal, Procon e Secretaria Municipal de Finanças (Sefin) estão realizando o serviço de fiscalização. Os moradores e comerciantes que descumprem as regras do lockdown, conforme o Condesb (Conselho de Desenvolvimento da Baixada Santista), podem receber multas que variam de R$ 300 a R$ 10 mil.

