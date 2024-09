Horário da manifestação 7 de setembro de 2024 na Paulista e como será o ato

Neste 7 de setembro, feriado de celebração ao Dia da Independência do Brasil, haverá manifestação na Avenida Paulista, em São Paulo, a partir das 14h (horário de Brasília). O ponto, eleito para protestos, deve receber o ex-presidente Jair Bolsonaro, como também o pastos Silas Malafaia, e o alvo da fez é o ministro do Supremo Tribunal Federal (STF) Alexandre de Moraes.

Como vai ser a manifestação do 7 de setembro em SP?

A manifestação do 7 de Setembro na Paulista reunirá grupos "pró-Bolsonaro", contrários ao Poder Judiciário e a favor do Elon Musk, dono do X - que foi banido do Brasil após descumprir determinações brasileiras. O evento deve acontecer próximo ao Masp (Museu de Arte de São Paulo), e a informação é que haverá um boneco gigante de Moraes e outro de Rodrigo Pacheco, presidente do Senado.

São esperados discursos sobre o pedido de afastamento de Moraes que a oposição diz que apresentará na segunda, dia 9,. Bia Kicis (PL-DF), Nikolas Ferreira (PL-MG), Gustavo Gayer (PL-GO), Magno Malta (PL-ES) e Eduardo Bolsonaro (PL-SP) também devem subir no palanque e fazer discursos.

Enquanto, o feriado também terá o tradicional Grito dos Excluídos, que neste ano completa 30 anos, e traz o lema "Vida em Primeiro Lugar". A concentração será na Praça da Sé a partir das 9h (de Brasília).

