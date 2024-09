Museu do Ipiranga terá entrada gratuita no dia 7 de setembro de 2024

Museu do Ipiranga terá entrada gratuita no dia 7 de setembro de 2024

Neste 7 de setembro de 2024, sábado, o Museu do Ipiranga, na zona sul de São Paulo, abrirá suas portas gratuitamente para o público. A iniciativa faz parte da comemoração ao feriado do Dia da Independência do Brasil, mas os ingressos são limitados.

Como vai funcionar a entrada gratuita do Museu do Ipiranga?

O Museu do Piranga ajuda a contar a história do 7 de setembro, um dia significativo para o país, e a expectativa é de que o volume de visitas seja alto. Os ingressos no sábado serão limitados e poderão ser retirados a partir das 10h (horário de Brasília) na bilheteria do espaço, na Rua dos Patriotas, 100, no bairro do Ipiranga.

A distribuição dos bilhetes ocorre a cada 30 minutos, por ordem de chegada, por isso a orientação é que os visitantes cheguem cedo.

Programação completa do dia 7 de setembro

Visitação gratuita ao Museu do Ipiranga

Das 9h às 18h • ingressos sujeitos a disponibilidade

Atividade com recursos de acessibilidade para a comunidade surda e empréstimo de audioguias, com recursos de audiodescrição e videolibras (vídeo com legendas e intérprete de Libras).

Independência ou Morte

9h30 às 17h • Salão Nobre do Museu do Ipiranga

Visitas mediadas em Libras às 9h30, 11h30, 13h30 e 15h30

Mediação no Salão Nobre a respeito da pintura “Independência ou Morte”, de Pedro Américo.

CORALUSP

9h30 às 10h30 • escadaria da esplanada

Atividade com audiodescrição ao vivo e intérprete de Libras.

Criado em 1967, pelo Maestro Benito Juarez e José Luiz Visconti, engloba 12 grupos e 3 oficinas sob a direção de 7 regentes, com mais de 650 coralistas. O grupo vai apresentar um repertório com clássicos da música popular brasileira, como Aquarela, João e Maria, Mas que Nada, Maluco Beleza e País Tropical.

Batalha de Rima

11h30 às 12h30 • intervenção

MCs se desafiam em uma competição de rimas improvisadas ritmada com batidas do Rap.

Com Brasirima, em parceria com a Shell

Sarau

14h às 15h • intervenção

Uma celebração da arte em vários formatos: música, poesia e artes visuais. Focado na realidade da periferia, o sarau utiliza o rap e a MPB para expressar a luta pelo direito a uma vida digna, apresentando obras próprias e inspirações de artistas periféricos.

Com Coletivo Perafatividade, em parceria com a Shell

Quinteto de Metais

17h às 18h • música

O Quinteto de Metais do Instituto Baccarelli apresenta ao público uma seleção de peças que vão do clássico ao contemporâneo.

Com Instituto Baccarelli, em parceria com a Shell

Poemas do Guarda-Chuva

10h30 às 11h | 11h30 às 12h | 12h30 às 13h • intervenção no Jardim

Dois artistas interagem com o público com um baú cheio de surpresas e um guarda-chuva que escorre poemas.

Com Cia Suno, em parceria com o SESC Ipiranga

Caminhada para Reconhecer a Vegetação

11h às 12h | 15h às 16h • vivência no Jardim

Por meio de observações botânicas, os participantes terão informações como o nome, características, curiosidades e cultivo das plantas presentes no Jardim do Museu do Ipiranga.

>> Frases de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil