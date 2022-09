Frases de 7 de setembro, Dia da Independência do Brasil

Hoje, comemora-se a Independência do Brasil, então para celebrar a data veja exemplos de Frases de 7 de Setembro. Essas citações sobre liberdade, bem como as legendas para o Instagram vão deixar você com vontade de comemorar.

O que é a Independência do Brasil?

Foi às margens do riacho Ipiranga, há 200 anos, em um 7 de setembro como hoje, que Dom Pedro I (1789-1834) declarou a independência do Brasil em relação a Portugal. O Brasil então se torna uma monarquia e Dom Pedro I passa a ser imperador.

Esse “grito” de independência, proclamado por Dom Pedro I na região do Ipiranga, onde hoje se encontra o Parque Independência, na capital paulista, foi retratado de forma idealizada na imensa pintura Independência ou Morte, de Pedro Américo, que faz parte do acervo do Museu Paulista, mais conhecido como o Museu do Ipiranga.

Ilustrada em diversos livros didáticos, a famosa pintura ajudou a criar o mito de que a Independência do país ocorreu de forma isolada, num único dia, com Dom Pedro I empunhando sua espada e gritando “Independência ou Morte” em cima de um cavalo, espada ao céu, cercado de soldados. Mas isso não ocorreu de forma tão rápida ou imediata como se imaginava.

Dom Pedro I estava em Santos, a caminho de São Paulo. E passou pela região do Ipiranga, que era o meio da travessia para o centro da capital. E foi ali que a declaração de separação foi anunciada.

A história da independência brasileira não é simples de ser explicada e não se encerra nos livros ou na pintura de Pedro Américo. Mas o entendimento sobre esse episódio pode ser ampliado quando se visitam alguns pontos turísticos das cidades de São Paulo, do Rio de Janeiro ou de Salvador. Todas essas cidades guardam objetos e memórias relativos a esse acontecimento histórico.

Frases de 7 de setembro

Aqui estão as citações, desejos, mensagens, Frases de 7 de setembro, saudações e status do WhatsApp para celebrar a Independência do Brasil.

– Viva a Independência do Brasil! Feliz dia 7 de setembro!

– Orgulho de ser brasileiro. Viva o Brasil!

– “Nada é mais difícil e, portanto, mais precioso do que poder decidir.” -Napoleão Bonaparte

– “A liberdade, quando começa a criar raízes, é uma planta de crescimento rápido.” – George Washington

– “Pois ser livre não é apenas livrar-se das próprias correntes, mas viver de uma maneira que respeite e aumente a liberdade dos outros.” – Nelson Mandela

– “Devemos ser livres não porque reivindicamos liberdade, mas porque a praticamos.” – William Faulkner

– “A única prisão real é o medo, e a única liberdade real é a liberdade do medo.” – Aung San Suu Kyi

– Liberdade significa responsabilidade. É por isso que a maioria dos homens teme. – George Bernard Shaw

– “Não concordo com o que você tem a dizer, mas defenderei até a morte o seu direito de dizê-lo.” -Voltaire

“Não pergunte o que seu país pode fazer por você, mas o que você pode fazer por seu país.” – John F. Kennedy

– A liberdade nunca é cara a qualquer preço. É o sopro da vida. O que um homem não pagaria para viver – Mahatama Gandhi.

– Deixe a liberdade reinar. O sol nunca se pôs em uma realização humana tão gloriosa. – Nelson Mandela

– Você não pode separar a paz da liberdade porque ninguém pode estar em paz a menos que tenha sua liberdade. – Malcolm X

– A liberdade é posse segura de quem tem a coragem de defendê-la. – Péricles

– Aqueles que negam a liberdade aos outros não a merecem para si mesmos. – Abraham Lincoln

