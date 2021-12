O que abre e fecha em São Paulo hoje, dia 31 de dezembro?

Embora o dia 31 de dezembro não seja um feriado oficial e sim ponto facultativo, após as 14 horas alguns serviços costumam oferecer atendimento ao público em esquema de horário diferenciado. É o caso, por exemplo, das agências de atendimento do Instituto Nacional do Seguro Social (INSS). Outros estabelecimentos, no entanto, não funcionam. Saiba o que abre e fecha em São Paulo hoje.

O que abre e o que fecha em São Paulo hoje?

Na véspera de Ano Novo, uma série de serviços e estabelecimentos têm o horário de funcionamento alterado devido ao ponto facultativo, que oficialmente começa às 14 horas. Por outro lado, serviços como o atendimento bancário não funcionam nesta sexta-feira em São Paulo. Algumas regras valem para todo o país, caso dos bancos. Confira o que abre e fecha hoje em São Paulo e como vão funcionar os serviços essenciais na véspera de Ano Novo.

INSS

Nesta sexta-feira, o INSS opera com horário reduzido em todo o país. O atendimento ao público só será feito mediante agendamento prévio entre as 7h e as 13h. Além disso, a Central de Atendimento (135) funcionará somente até as 19h. Quem precisar de algum serviço ou fazer requerimento de benefícios deve usar ou site ou o aplicativo da instituição. O atendimento presencial será retomado na segunda-feira, dia 3 de janeiro.

Bancos – o que abre e fecha em São Paulo hoje

Assim como acontece com o INSS, as regras de atendimento bancário também valem para todo o país. A Federação Nacional dos Bancos (Febraban) anunciou que as agências bancárias não abrirão nesta sexta-feira, 31. Normalmente, os bancos não abrem aos sábados, o que será mantido no dia 1º de janeiro. Caixas de autoatendimento e canais digitais funcionam normalmente no período e as contas com vencimento para sexta, sábado ou domingo poderão ser pagas no dia 3 de janeiro sem acréscimo.

Correios

Os Correios também ficarão fechados nesta sexta e sábado, dias 31 de dezembro e 1º de janeiro, respectivamente. A empresa divulgou que o atendimento será retomado normalmente na segunda-feira, mas os telefones e o site da instituição estarão disponíveis para consultas e outros atendimentos.

Poupatempo – o que abre e fecha em São Paulo hoje

Os postos do Poupatempo em todo o estado de São Paulo não abrirão hoje, dia 31. No entanto, as plataformas digitais continuarão funcionando normalmente para mais de 180 serviços, como agendamentos, renovação da Carteira Nacional de Habilitação, Atestado de Antecedentes Criminais e Carteira de Vacinação Digital, por exemplo. Na segunda-feira, dia 3, as unidades reabrem para atendimentos previamente agendados.

Comércio – o que abre e fecha em São Paulo hoje

Segundo orientações das associações comerciais, o comércio em todo o país devem funcionar até as 18h do dia 31. No entanto, trata-se de uma recomendação e não de uma exigência. Sendo assim, os comerciantes podem alterar o horário de funcionamento das lojas. Já no sábado, dia 1º, serviços essenciais devem realizar atendimento ao público. Postos de combustível, supermercados e farmácias, no entanto, determinam os horários de abertura.

Rodízio de veículos

Desde o dia 20 de dezembro, o rodízio de veículos está suspenso em São Paulo, menos para os veículos pesados (caminhões) e nem para as demais restrições, como a Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e a Zona de Máxima Restrição ao Fretamento (ZMRF). O esquema de revezamento de carros nas vias da capital retorna no dia 17 de janeiro, das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Transporte coletivo – o que abre e fecha em São Paulo hoje

Segundo a SPTrans, 100% da frota de ônibus estará circulando hoje. Os trens da Companhia Paulista de Trens Metropolitanos (CPTM) e o metrô também funcionam normalmente nesta sexta-feira. No sábado, no entanto, nos ônibus e trens a operação será equivalente aos domingos. O metrô segue o horário normal de sábado no dia 1º de janeiro.

Serviços de saúde

No caso dos serviços de saúde, hoje será um dia de atendimento normal. Já amanhã, sábado, somente as unidades que atuam em sistema de plantão estarão abertas para o público, caso dos hospitais e das Unidades de Pronto Atendimento (UPAs).