Feriado: o que abre e fecha no Dia de Finados em SP 2022

Em 2 de novembro, os católicos celebram o Dia de Finados, no qual as pessoas homenageiam todos aqueles que partiram. É um dia para celebrar, respeitar e honrar os mortos, e por isso, a data ganhou um espaço no calendário de feriados do Brasil.

Com isso, veja o que abre e fecha nesta quarta-feira na capital São Paulo.

O que é o Dia de Finados?

O feriado tem como intuito celebrar a memória daqueles que já partiram. A data é comemorada em todo o mundo ocidental no dia 2 de novembro.

No Dia de Finados é comum que as pessoas relembrem e rezem por aqueles que faleceram. Na data, no Brasil, os cemitérios também ficam cheios, pois muitos vão ao local para visitar túmulos e deixar flores ou presentes para seus entes queridos que já se foram. Igrejas costumam celebrar missas e cultos para os fiéis.

No Dia de Finados, a Igreja Católica ensina que a purificação das almas do purgatório pode ser auxiliada pelas ações dos fiéis na terra. Seu ensino é baseado também na prática da oração pelos mortos mencionada já em 2 Macabeus 12:42-46. No Ocidente há ampla evidência do costume de rezar pelos mortos nas inscrições das catacumbas , com suas constantes orações pela paz das almas dos falecidos e nas primeiras liturgias, que comumente contêm comemorações dos mortos.

O que abre e fecha no Dia de Finados em SP?

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) anunciou em seu site oficial que as agências bancárias estarão fechadas no dia 2 de novembro.

O atendimento ao público retorna na quinta-feira (3). Já as áreas de autoatendimento e plataformas online, como internet e mobile banking, funcionam normalmente no feriado. Contas que vencem no dia 2 poderão ser pagas no dia útil seguinte sem acréscimo ou cobrança de multa.

Agência dos Correios

As agências dos Correios estarão fechadas na quarta-feira (2). O atendimento retorna no dia seguinte.

Bolsa de Valores

Segundo o calendário da B3, não haverá negociações da Bolsa de Valores, nem do Tesouro Direto no dia 2 de novembro.

Cemitérios

De acordo com a prefeitura de São Paulo, os cemitérios funcionarão no Dia de Finados das 7h às 18h. A CET vai realizar operações de monitoramento nos locais para melhoria do tráfego e segurança da população.

Lotéricas - O que abre e fecha no Dia de Finados em SP?

Segundo a Caixa Econômica Federal, as lotéricas têm autonomia para optar pela abertura ou fechamento das lojas durante o feriado.

Comércios - O que abre e fecha no Dia de Finados em SP?

Os comércios podem optar por abrir ou não. Normalmente os shoppings de São Paulo funcionam das 12h às 20h nos feriados nacionais. Contudo, é recomendável que o cliente procure as informações de funcionamento de cada empresa para ter certeza que o local estará aberto.

Além disso, conforme o regime da CLT, os funcionários escalados para o trabalho devem receber em dobro pelo dia trabalhado ou ganhar uma folga extra.

Bares e restaurantes

De acordo com a Associação Brasileira de Bares e Restaurantes (Abrasel), os bares e restaurantes estarão funcionando normalmente no feriado.

Transporte público

A SPTrans informou que os postos de venda de bilhetes estarão funcionando normalmente das 6h às 22h nos terminais de ônibus e no Expresso Tiradentes. Já o Posto Central e as lojas Jabaquara e Santana estarão fechadas no feriado e retornam o atendimento no dia seguinte.

O Posto de Apoio à Mulher não funciona na quarta-feira (2) também. Os aplicativos de recarga do Bilhete Único continuam funcionando normalmente no dia 2.

Com relação à circulação de ônibus, a SPTrans afirma que o funcionamento será como aos sábados. Ainda não há informação a respeito de alterações na operação das linhas do Metrô e da CPTM na capital paulista.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informou que irá monitorar o tráfego das 6h às 18h nos arredores dos cemitérios da capital paulista em razão do feriado. O rodízio de veículos ficará suspenso no dia 2 em São Paulo. As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas durante todo o dia.

Posto de combustível

Segundo norma da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis (ANP), os postos de combustíveis devem funcionar de segunda a sábado. Os locais ficam abertos das 6h às 20h.

Agências do INSS - O que abre e fecha no Dia de Finados em SP?

As agências do INSS seguem o calendário de feriados nacionais do Governo Federal. Portanto, na quarta-feira (2) não haverá atendimento nos locais. O funcionamento retorna na quinta-feira (3).

Saúde pública municipal - O que abre e fecha no Dia de Finados em SP?

Segundo a Secretária de Saúde (SMS), no Dia dos Finados, as Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs) 24h, hospitais e prontos-socorros municipais, Centro de Atenção Psicossocial (Caps) AD IV Redenção, Unidades de Pronto Atendimento (UPAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs), e Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), funcionam sem alterações.

As campanhas de vacinação contra a Covid-19, poliomielite e multivacinação serão realizadas nas Assistências Médicas Ambulatoriais (AMAs)/Unidades Básicas de Saúde (UBSs) Integradas. Os cidadãos podem se vacinar das 7h às 19h no dia 2.