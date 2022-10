Dia de Todos os Santos é considerado feriado no Brasil?

A data religiosa é celebrada no dia 1° de novembro no mundo ocidental.

No dia 1° de novembro, celebra-se o Dia de Todos os Santos no Brasil e no mundo ocidental. A data não é considerada feriado pela Constituição Federal, sendo apenas comemorativa. A celebração tem como objetivo reconhecer a vida e trajetória de todos aqueles que viveram em santidade segundo a tradição cristã.

No entanto, no dia seguinte, 2 de novembro, comemora-se o Dia dos Finados, que é considerado feriado nacional pela legislação brasileira. Esse ano, a data cairá em uma quarta-feira.

Dia de Todos os Santos é feriado ou ponto facultativo?

O Dia de Todos os Santos não é considerado feriado nacional pela Constituição Federal, e também não é ponto facultativo, mas um dia comemorativo. Com raízes religiosas, o Dia de Todos os Santos tem como objetivo celebrar a vida de pessoas que viveram em santidade, mas não foram reconhecidas oficialmente pela Igreja.

Segundo o veículo católico Canção Nova, a ideia é que os fiéis possam honrar as pessoas que buscaram uma vida santa segundo os princípios cristãos, mas não foram canonizadas. No dia 1°, várias missas são celebradas pelos católicos. Vale lembrar também que a data antecede um feriado nacional, o Dia dos Finados, que é assegurado pela Constituição.

Próximos feriados em 2022

Passado o Dia de Finados, os brasileiros ainda celebram mais três feriados esse ano. São eles: Proclamação da República, Dia da Consciência Negra e o Natal.

15/11 (terça-feira) - Proclamação da República

20/11 (domingo) - Dia da Consciência Negra*

25/12 (domingo) - Natal

Por que 1° de Novembro é Dia de Todos os Santos?

O Dia de Todos os Santos tem como intuito celebrar a vida daqueles que se dedicaram à santidade, mas não foram canonizados pela Igreja Católica.

De acordo com o site católico Canção Nova, o Dia de Todos os Santos é celebrado desde o século IV. Em Antioquia (atualmente cidade da Turquia), comemorava-se a vida de todos os mártires no domingo que sucedia o Pentecostes.

Essa data é celebrada 50 dias depois da Páscoa e celebra a ascensão de Jesus ao Céu na tradição cristã. Cem anos depois, o Papa Bonifácio IV decidiu que a data seria comemorada no dia 13 de maio.

Mas no ano de 835 d.C., o papa Gregório IV decidiu dedicar o dia 1° de novembro a todos aqueles que viveram uma vida santa, mas não foram reconhecidos oficialmente pela Igreja Católica. A data, então, se expandiu para o mundo ocidental e segue a mesma no Brasil.

Dia 2 é feriado?

O 2 de novembro, Dia de Finados, está no calendário de feriados nacionais do Brasil. Nessa data, as pessoas, comumente, se lembram de seus entes queridos, fazem visitas aos cemitérios e homenagens aqueles que se foram. Missas e cultos são celebrados nas igrejas também.

A celebração do Dia de Finados é antiga e não há relatos concretos de quando ele foi criado. Contudo, de acordo com o site católico, Vatican News, a comemoração do feriado na data em conhecemos no Ocidente se deu na Europa no século X. Até o ano de 998, a Igreja Católica celebrava missas para os mortos em diversas ocasiões, mas não havia um dia específico.

Mas esse ano, o abade francês Odilo de Cluny determinou que as celebrações seriam feitas em 2 de novembro. A partir daí, a tradição se estendeu ao mundo ocidental, que passou a comemorar a data no mesmo dia.

No Brasil, o Dia dos Finados foi determinado feriado nacional com a sanção do então presidente Fernando Henrique Cardoso (PSDB) em 2002.

Feriados 2023

Veja as datas dos próximos feriados nacionais em 2023:

1 de janeiro (domingo) – Ano novo

7 de abril (sexta-feira) – Dia da Paixão de Cristo

21 de abril (sexta-feira) – Dia de Tiradentes

1 de maio (segunda-feira) – Dia do Trabalho

8 de junho (quinta-feira) – Dia de Corpus Christi

7 de setembro (quinta-feira) – Independência do Brasil

12 de outubro (quinta-feira) – Dia de Nossa Senhora Aparecida

2 de novembro (quinta-feira) – Dia de Finados

15 de novembro (quarta-feira) – Proclamação da República

120 de novembro (segunda-feira) - Dia da Consciência Negra*

25 de dezembro (segunda-feira) – Natal

*O Dia da Consciência Negra é considerado feriado em alguns locais do Brasil e em outros não.