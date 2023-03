Os metrôs estão funcionando? Últimas notícias da greve em SP 2023

A greve do metrô de São Paulo, iniciada às 00h desta quinta-feira, 23 de março, pode chegar ao fim após determinação da Justiça do Trabalho. A liminar a pedido do Metrô exige o retorno imediato da operação, sendo 80% em horário de pico e 60% nos demais períodos. Se for descumprimento, o sindicato dos metroviários poderá receber multa no valor de R$ 500 mil por dia.

Como estão funcionando os metrôs de São Paulo agora?

Em consulta realizada às 13h desta quinta-feira, apenas duas linhas do metrô seguiam funcionando. É possível acompanhar aqui em tempo real. Diariamente, 2,8 milhões de pessoas usam o transporte em São Paulo.