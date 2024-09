Pablo Marçal vai? Que horas vai ser o debate na Record hoje

Nesse sábado, 28 de agosto, acontece o debate da Record TV, que reunirá os candidatos à Prefeitura de São Paulo, mas deve contar com Pablo Marçal? O ex-coach se envolveu em duas confusões em debates anteriores.

Horário do debate na Record hoje e quem participa

Hoje, a partir das 20h40 (horário de Brasília), Guilherme Boulos (PSOL), José Luiz Datena (PSDB), Marina Helena (Novo), Pablo Marçal (PRTB), Tabata Amaral (PSB) e Ricardo Nunes (MDB) estarão em estúdios para o debate da Record.

O evento será exibido no R7.com, no PlayPlus, e no canal da emissora na TV aberta.

Os seis postulantes ao cargo de Prefeito de São Paulo participaram de todos os debates até aqui. Dois deles foram marcados por problemas, sendo o da Cultura que terminou com o Marçal levando uma cadeirada de Datena. O outro, no começo da semana, foi ainda grave: um assessor de Marçal deu um soco no rosto de um integrante da campanha de Nunes, que deixou o estúdio sangrando. Todos foram parar na delegacia.

Para quem se pergunta porque os envolvidos em polêmicas continuam sendo convidados, a resposta pode estar na lei eleitoral. Pablo Marçal, por exemplo, aparece bem posicionado nas pesquisas eleitorais, mas vem de um partido pequeno, então o convite a ele não é obrigatório.

O que a Justiça Eleitoral determina é que candidatos de partidos que possuem pelo menos cinco parlamentares no Congresso Nacional devem receber o chamado da imprensa, o que não é o caso de Pablo Marçal, que é do PRTB.