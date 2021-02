Pagamento da taxa única do IPVA começa a vencer hoje em SP

Pagamento da taxa única do IPVA começa a vencer hoje (9) para os motoristas de São Paulo, SP. Também é o prazo para quem fez o parcelamento do imposto, quitar a segunda parcela. Veículos que a placa termina em 1 devem fazer o pagamento até final do dia, seja da segunda parcela ou da cota única. O prazo para fazer o parcelamento ou ter desconto no imposto já expirou. A segunda etapa dos pagamentos vai até o dia 25 de fevereiro para os motoristas de veículos, com exceção de caminhões. Para os caminhões, o calendário é diferente e tem início dia 9 de março.

Pagar o IPVA – SP

Para consultar o preço a se pagar pelo IPVA do veiculo, o proprietário deve acessar o site oficial da secretária da fazenda.

É possível fazer o pagamento rede bancária ou diretamente no portal da Secretaria da Fazenda e Planejamento. Também é possível pagar o imposto nos caixas eletrônicos, pela internet ou diretamente nos caixas dos bancos e casas lotéricas. Além disso, existe a opção de parcelar o IPVA com cartão de crédito de empresas credenciadas. É possível checar a lista das empresas no site da secretária da Fazenda. Contudo, é bom reforçar que as empresas podem cobrar taxas pelo pagamento do IPVA por cartão de crédito.

Calendário de pagamento

Placa Dia de pagamento (parcela única ou 2ª parcela) Final 1 9/2 Final 2 10/2 Final 3 11/2 Final 4 12/2 Final 5 18/2 Final 6 19/2 Final 7 22/2 Final 8 23/2 Final 9 24/2 Final 0 25/2

Multa para quem não pagar

Quem não pagar o IPVA na data certa fica sujeito a multa de 0,33% por dia de atraso e juros com base na taxa Selic ou 1% ao final do mês, vai depender de qual for maior. Se o proprietário atrasar mais de 60 dias, a multa fica em 20% do valor do IPVA. Caso a pessoa tenha parcelado no crédito, ela vai pagar a multa referente ao juros cobrado pela empresa do cartão, que gira em torno de 11,57% ao mês.

Além disso, aqueles que não estiverem com o pagamento em dia, podem ter o carro apreendido.

IPVA mais barato em SP

O IPVA 2021 será, em média, 6,77% mais barato para proprietários paulistas, segundo levantamento feito pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas (Fipe).

Carros tiveram um recuo de 7,43%. As camionetes e utilitários tiveram queda de 6,63%, seguidos de motos, com redução de 5,52%. Os preços de venda de caminhões caíram 5,09% e ônibus e micro-ônibus fecharam 4,89% abaixo do valor apurado no ano anterior.

Licenciamento anual digital

Neste ano, os motoristas do estado de São Paulo não recebem mais o licenciamento em casa. Agora, ele deve impresso pelos proprietários em casa, em um papel branco, ou apresentado de forma digital pelo aplicativo de celular “Carteira Digital de Trânsito”. O calendário do licenciamento começa a vencer a partir de abril, mas ele já pode ser pago junto com o IPVA. O valor é de R$ 98,91 para veículos usados e adquiridos até o dia 14 de janeiro e de R$ 131,80 para veículos zero-quilômetro adquiridos a partir de 15 de janeiro.

O proprietário de veículo neste ano está isento do seguro Dpvat e da taxa de postagem, pois a versão impressa do CRLV ficará por sua conta.