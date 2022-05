Palco Butantã na Virada Cultural 2022: confira a programação

O palco Butantã da Virada Cultural é mais um dos espaços confirmados na edição do evento em 2022. Confira a programação do local e como chegar para assistir aos shows, durante os dias 28 e 29 de maio.

Palco Butantã Virada Cultural 2022

Localizado na Zona Oeste da cidade, o palco Butantã da Virada Cultural vai ter atrações diversificadas, indo desde nomes tradicionais da música popular brasileira até artistas mais recentes da cena do rock nacional. Os shows terão início às 17h do sábado, dia 28, com a última apresentação marcada para às 17h do domingo, dia 29. A programação musical também vai contar com interpretação em Libras.

Confira a programação do palco Butantã:

Sábado (28/05)

17h | Chico César e Geraldo Azevedo (60 min)

19h | Arnaldo Antunes (60 min)

21h | Cordel do Fogo Encantado (60 min)

Domingo (29/05)

13h | Fresno (60 min)

15h | Céu (60 min))

17h | Pitty (60 min)

Na mesma região, ainda haverá o palco Pirajussara. Além das atrações musicais, a instalação vai trazer uma programação voltada para o público infantil. A chamada Viradinha vai ocorrer no domingo, dia 19, das 9h ao meio-dia. Na música, Cris Barulins irá entreter as crianças, enquanto também haverão atrações na temática do Circo, com A Alegria Contra Ataca e MB Circo, e o Livre Brincar na área da recreação. Para completar a manhã, vão ser oferecidas oficinas de Clubinho do Livro e pintura facial.

Veja a programação completa do palco Pirajussara:

Sábado (28/05)

16h | Mombojó (60 min)

18h | Mulamba (60 min)

20h | Vandal convida Russo Passapusso (60 min)

Domingo (29/05)

9h às 12h | VIRADINHA LIBRAS

12h | Música para Criança? – Banda Mirim (60 min)

14h | Patife Band (60 min)

16h | Far From Alaska (60 min)

Como chegar ao palco Butantã

O palco Butantã da Virada Cultural vai estar localizado na Avenida Eliseu de Almeida, altura do nº 4156 (entre a Rua Carlos Lisdegno Carlucci e Passagem da Praça Verde na Avenida Pirajussara). Para chegar ao local, é possível utilizar algum dos meios de transporte público presentes na capital paulista. Aplicativos como o Moovit ou o Google Maps são alternativas para calcular a melhor rota a se fazer para chegar ao endereço a partir do seu local de destino, e estão disponíveis para baixar no celular ou acessar pelo próprio navegador de internet.

Mas, segundo comunicado da Secretaria Especial de Comunicação, a SPTrans informou que algumas linhas de ônibus terão seus percursos alterados em função do evento, ao redor dos lugares onde estarão instalados os palcos. Seis linhas vão ter desvios, a partir das 23h59 da sexta-feira, 27 de maio, até às 4h da segunda-feira, dia 30.

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural de São Paulo teve sua primeira edição em 2005, e, desde então, atrai anualmente pessoas de todos os cantos da capital paulista e do território brasileiro. O evento foi criado com o objetivo de refletir o espírito tipicamente paulistano de uma cidade que “nunca para”. Promovida pela Prefeitura de SP, ela é inspirada na “Nuit Blanche” francesa e sempre busca trazer uma programação diversa, com atrações que contemplem todas as faixas etárias, classes sociais e os mais diferentes gostos.

Para a Virada de 2022, vão ser mais de 300 apresentações artísticas, abrangendo modalidades como a música, artes cênicas, dança e manifestações populares. Ao todo, o evento vai se espalhar por 96 endereços oficiais da Prefeitura, contando com cinco palcos diferentes no Vale do Anhangabaú; e 40 equipamentos culturais municipais participantes: 8 teatros; 12 casas de cultura, 10 delas com ações internas e duas com palco externo; 11 centros culturais; e 11 bibliotecas.

A Virada Cultural 2022 vai abranger oito regiões da capital: a Freguesia do Ó (Zona Norte), Butantã (Zona Oeste), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

Leia também: Palco Viaduto do Chá: confira programação da Virada Cultural SP