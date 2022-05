Palco Viaduto do Chá: confira programação da Virada Cultural SP

A Virada Cultural 2022 em São Paul será realizada entre os dias 28 e 29 de maio, com 24 horas de shows gratuitos na capital paulista. Confira a programação do palco Viaduto do Chá e como chegar ao local.

Quais os shows do palco Viaduto do Chá na Virada Cultural

Após ter ficado paralisada por dois anos por conta da pandemia de covid-19, a Virada Cultural retorna para São Paulo nos dias 28 e 29 de maio. A edição deste ano terá como lema “Virada do Pertencimento”, e vai contemplar oito regiões da capital: Butantã (Zona Oeste), Freguesia do Ó (Zona Norte), Parada Inglesa (Zona Norte), Campo Limpo (Zona Sul), M’Boi Mirim (Zona Sul), São Miguel Paulista (Zona Leste), Itaquera (Zona Leste) e o Vale do Anhangabaú e seu entorno (Centro).

Localizado no Centro Histórico de São Paulo, próximo ao Vale do Anhangabaú, o palco Viaduto do Chá traz algumas das principais atrações do evento, como Vitor Kley, Kevinho, Luísa Sonza e Planet Hemp. Além disso, terá como diferencial a interpretação em Libras, que será realizada durante todos os shows musicais. O início da programação no local é 18h do sábado, dia 28, com o último show marcado para às 17h30 do domingo, dia 29. A instalação vai estar localizada no primeiro viaduto da cidade de São Paulo, que também já foi um dos principais cartões postais da capital.

Confira a programação do palco Viaduto do Chá:

Sábado (28/05)

18h | Vitor Kley (60 min)

20h30 | Margareth Menezes (90 min)

23h | Kevinho (90 min)

Domingo (29/05)

1h30 | MC Paulin da Capital

2h | Mc Lipi

2h30 | Neguinho do Kaxeta (90 min)

3h30 | Batekoo + Mamba Negra (270 min)

8h | Toré – Encontro de Aldeias e Etnias Indígenas (60 min)

10h | Pequeno Cidadão e Drs. da Alegria (90 min)

12h30 | Orquestra Imperial + Larissa Luz + Rubel (90 min)

15h | Luísa Sonza (90 min)

17h30 | Planet Hemp (60 min)

Como chegar ao Palco Viaduto do Chá

É possível chegar ao palco Viaduto do Chá para Virada Cultura utilizando o transporte público. Se optar por ir de ônibus, é preciso pegar uma das linhas: 2002-10, 6200-10, 6403-10, 6414-10, 6451-10, 701U-10, 7281-10, 8605-10, ou 8615-10. As paradas mais próximas do local são a Largo do São Francisco – 133 e a Parada 1, com cerca de 2 a 3 minutos de distância para chegar a pé até o palco.

Já para ir de metrô, a Linha 3-Vermelha te leva até o viaduto, em que é necessário descer na estação República ou São Bento, com cerca de 8 a 10 minutos de distância do local do evento. Também há a possibilidade de utilizar o trem, por meio do serviço 710. Aplicativos como o Moovit ou o Google Maps são alternativas para calcular a melhor rota a se fazer para chegar ao palco Viaduto do Chá a partir do seu local de destino, e estão disponíveis para baixar no celular ou acessar pelo próprio navegador de internet.

O que é a Virada Cultural?

A Virada Cultural de São Paulo teve sua primeira edição em 2005, e, desde então, atrai anualmente pessoas de todos os cantos da capital paulista e do território brasileiro. O evento foi criado com o objetivo de refletir o espírito tipicamente paulistano de uma cidade que “nunca para”. Promovida pela Prefeitura de SP, ela é inspirada na “Nuit Blanche” francesa e sempre busca trazer uma programação diversa, com atrações que contemplem todas as faixas etárias, classes sociais e os mais diferentes gostos.

Para a Virada de 2022, vão ser mais de 300 apresentações artísticas, abrangendo modalidades como a música, artes cênicas, dança e manifestações populares. Ao todo, o evento vai se espalhar por 96 endereços oficiais da Prefeitura, contando com cinco palcos diferentes no Vale do Anhangabaú; e 40 equipamentos culturais municipais participantes: 8 teatros; 12 casas de cultura, 10 delas com ações internas e duas com palco externo; 11 centros culturais; e 11 bibliotecas.

Acesse também: São João de Caruaru 2022: confira programação completa do evento