São João de Caruaru 2022: confira programação completa do evento

Para quem estava com saudades da temporada de festas juninas, o São João de Caruaru 2022 retorna para aproveitar o mês de junho inteiro, em que o evento vai ser realizado do dia 4 de junho ao dia 2 de julho. Confira a programação do São João de Caruaru 2022.

Programação São João de Caruaru 2022

O São João de Caruaru 2022 vai ocorrer do dia 4 de junho ao dia 2 de julho, com entrada gratuita e atrações musicais em vários dias durante a semana. Ele é um dos mais tradicionais da temporada de festas juninas, e também ficou muito conhecido por suas comidas gigantes, como o bolo de pé de moleque gigante. Uma das novidades desta edição é que alguns dias da programação vão ser realizados em forma de matinê, com o início dos shows no Pátio de Eventos Luiz Gonzaga previstos para às 19h.

A festa havia ficado paralisada por conta da pandemia de covid-19, mas retorna com 4 polos espalhados ao redor do município de Caruaru, em Pernambuco:

Polo Pátio de Eventos Luiz Gonzaga: o maior do São João de Caruaru 2022, com grandes atrações do forró e de outros estilos musicais;

o maior do São João de Caruaru 2022, com grandes atrações do forró e de outros estilos musicais; Polo Alto do Moura: apresenta nomes do forró tradicional de Pernambuco;

apresenta nomes do forró tradicional de Pernambuco; Polo Azulão: com atrações mais voltadas para a MPB, rock, entre outros gêneros;

com atrações mais voltadas para a MPB, rock, entre outros gêneros; Polo São João na Roça: traz nomes do forró para os 4 distritos rurais de Caruaru.

Confira a programação musical do evento:

Polo Pátio de Eventos Luiz Gonzaga

4 de junho (sábado)

Elba Ramalho

Solange Almeida

Claudia Leitte

Orquestra de Pífanos de Caruaru e Maestro Mozart Vieira

5 de junho (domingo)

Erick Land

Alcymar Monteiro

Alceu Valença

9 de junho – Noite Gospel (quinta-feira)

Emerson Augusto

Alice Maciel

Thalles Roberto

10 de junho (sexta-feira)

Renan Cruz

Simone & Simaria

Toca do Vale

11 de junho (sábado)

Bell Marques (matinê)

Vilões do Forró

Matheus & Kauan

Luan Estilizado

12 de junho (domingo)

Israel Filho

Limão com Mel

Calcinha Preta

16 de junho – Corpus Christi (quinta-feira)

Joanna

Dudu do Acordeon

Padre Damião Silva

17 de junho (sexta-feira)

Azulão e Azulinho

João Gomes

Jonas Esticado

18 de junho (sábado)

Caninana do Forró

Fulô de Mandacaru

Xand Avião

Vitor Fernandes

19 de junho (domingo)

Magníficos

Tarcísio do Acordeon

Tierry

23 de junho (quinta-feira)

Dorgival Dantas (matinê)

Forró da Brucelose

Barões da Pisadinha

Mano Walter

24 de junho (sexta-feira)

Luan Santana (matinê)

Novinho da Paraíba

Zé Neto & Cristiano

Matheus Fernandes

25 de junho (sábado)

Mari Fernandes (matinê)

Pedrinho Pegação

Maiara & Maraisa

Alok

26 de junho (domingo)

Felipe Amorim (matinê)

Cavaleiros do Forró

Nattan

Priscila Senna

28 de junho (terça-feira)

Davi Firma

Zé Vaqueiro

Léo Santana

29 de junho (quarta-feira)

Quinteto Violado

Magnatas do Forró

Wesley Safadão

Geraldinho Lins

30 de junho (quinta-feira)

Caruaru Canta Dominguinhos

Batista Lima

Saia Rodada

1 de julho (sexta-feira)

Eliane, a Rainha do Forró

Adriana Moral e Forró Calango Aceso

Walkyria Santos

Baby Som

2 de julho (sábado)

Aduílio Mendes

Wallas Arrais

Naiara Azevedo

Juliette

Polo Alto do Moura – São João de Caruaru 2022

5 de junho (domingo)

Trio Remelexo

Joana Angélica

Santanna, O Cantador

Jailson Rosset

11 de junho (sábado)

Pedrinho do Acordeon

Élida Mendonça

Maestro Forró e Fole Assoprado

Helton Lima

12 de junho (domingo)

J. Lima

Caruaruforró

Elifas Jr.

Assisão

18 de junho (sábado)

João do Pife e Banda Dois Irmãos

Totonho

Cezzinha

Felipe & Gabriel

19 de junho (domingo)

Anderson do Pife e Seu Terno de Zabumba

Renilda Cardoso

Flávio José

Maciel Melo

23 de junho (quinta-feira)

Banda Fole de Ouro

Azulinho

Banda Fim de Feira

Guilherme Topado

24 de junho (sexta-feira)

Banda Zé do Estado

Gilvan Neves

Irah Caldeira

Lucas Costa

25 de junho (sábado)

Barthô

Vumbora

Benil

Forró de Boa

26 de junho (domingo)

Trio J. Jr

Didi Caruaru

Capim com Mel

Nádia Maia

28 de junho (terça)

Trio Vozes da Seca

Jucélio Vilella

Cristina Amaral

Fabiana Pimentinha

29 de junho (quarta-feira)

Trio Café com Leite

Domingos Acioly e André Julião

Petrúcio Amorim

Douglas Leon

Polo Azulão

17 de junho (sexta-feira)

Banda Sangue de Barro

Herbert Lucena

Alkymenia

Devotos

18 de junho (sábado)

Rogéria Dera

Ave Sangria

Ortinho

Jorge du Peixe

19 de junho (domingo)

Joanatan Richard

Erisson Porto

Almério

Paulo Miklos

22 de junho (quarta-feira)

Noite Afro – Fogueira de Xangô

Banda Jurema Preta

Chris Mendes

23 de junho (quinta-feira)

Walmir Silva

Tony Maciel

Silvério Pessoa

Marcelo Jeneci

24 de junho (sexta-feira)

Gabi da Pele Preta

Riáh

Colibri Brasil

Fundo de Quintal

25 de junho (sábado)

Anderson do Pífe & Lucrecia e a Casa de Bonecos

André Rio

Maestro Spok

Maestro Mozart Vieira

26 de junho (domingo)

Caruaru Canta Azulão

Academia da Berlinda

Sheldon

Conde Só Brega

Polo São João na Roça – São João de Caruaru 2022

Itaúna – 9 de junho (quinta-feira)

Trio Pé de Serra

As Januárias

Joquinha Gonzaga

Lages – 10 de junho (sexta-feira)

Trio Pé de Serra

Banda Alternativa

Forró na Mídia

Pau Santo – 11 de junho (sábado)

Trio Pé de Serra

Banda do Batista

Petrúcio Amorim

Rafael – 16 de junho (quinta-feira)

Trio Pé de Serra

Banda Cheiro de Sanfona

Lady Falcão

Juá – 17 de junho (sexta-feira)

Trio Pé de Serra

Forró Quentão

Cascabulho

Malhada de Barreira Queimada – 18 de junho (sábado)

Trio Pé de Serra

Banda Forró Demais

Ricardo França

Malhada de Pedra – 23 de junho (quinta-feira)

Trio Pé de Serra

Pecinho Amorim

Cheiro da Terra

Peladas – 24 de junho (sexta-feira)

Trio Pé de Serra

Berinho Lima

Som da Terra

Cachoeira Seca – 25 de junho (sábado)

Trio Pé de Serra

Toinho do Baião

Humberto Bonny

Xicuru – 30 de junho (quinta-feira)

Trio Pé de Serra

Diego Henrique

Almir Rouche

Terra Vermelha – 1 de julho (sexta-feira)

Trio Pé de Serra

Lula Viegas

Mestrinho

Gonçalves Ferreira – 2 de julho (sábado)

As Severinas

Savinho do Acordeon

Banda de Pau e Corda

