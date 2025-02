Prefeitura suspende rodízio de carros em São Paulo no Carnaval de 2025

A Prefeitura de São Paulo anunciou que suspendeu o rodízio de carros na cidade em razão do Carnaval. A suspensão vai ocorrer entre segunda-feira, 3 de março, até a Quarta-Feira de Cinzas, 5 de março.

Sábado e domingo não possuem rodízio. A operação vai voltar na quinta-feira, dia 6 de março.

A medida foi publicada na edição do Diário Oficial do dia 17 de fevereiro em portaria da Secretaria Executiva de Mobilidade e Trânsito (SEMTRA).

Como fica o trânsito no Carnaval?

Além da suspensão do rodízio de carros, o trânsito de São Paulo vai passar por mudanças nos dias de Carnaval. Por causa dos blocos e trios elétricos, diversas ruas da capital paulista serão interditadas.

A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) informa as seguintes alterações:

A Zona de Máxima Restrição aos Fretados (ZMRF) estará liberada nos dias 3 e 4, segunda e terça-feira, retornando a valer na Quarta-feira de Cinzas;

As faixas exclusivas de ônibus estarão liberadas para a circulação de veículos e motos apenas na terça-feira de Carnaval, dia 4;

O estacionamento rotativo pago (Zona Azul) estará liberado no dia 4 (terça-feira), desde que não haja regulamentação (sinalização específica) de obrigatoriedade do uso do Cartão Digital aos sábados, domingos e feriados.

Continuam vigentes as restrições existentes na cidade, durante todo o período de Carnaval: Zona de Máxima Restrição à Circulação de Caminhões (ZMRC) e Rodízio de Veículos Pesados (caminhões).

A fiscalização de trânsito também é intensificada, especialmente em relação ao consumo de álcool e drogas, uso do cinto de segurança e respeito às normas de trânsito. Então fique atento.

Para mais informações, dúvidas, reclamações, avisos de necessidade de remoção e sugestões, a central de atendimento da prefeitura de São Paulo atende 24 horas por dia pelo número 156.

Como funciona o rodízio de carros em São Paulo?

Placas final 1 e 2 – rodízio na segunda-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 3 e 4 – rodízio na terça-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 5 e 6 – rodízio na quarta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 7 e 8 – rodízio na quinta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

Placas final 9 e 0 – rodízio na sexta-feira funciona das 7h às 10h e das 17h às 20h.

O Programa de Restrição ao Trânsito de Veículos Automotores no Município de São Paulo é válido apenas na área do Centro Expandido da cidade, que é delimitada pelas vias do minianel viário. A região compreende os bairros que estão em volta do centro histórico, como, por exemplo, Liberdade, Consolação, Bom Retiro, Brás, Mooca, Lapa, Vila Leopoldina, Barra Funda, Pinheiros, Vila Mariana, Saúde, Moema e Ipiranga.

No entanto, há alguns veículos que são excepcionados do rodízio municipal, como é o caso dos transportes coletivos e de lotação, motocicletas, táxis, transporte escolar, correios, coleta de lixo, veículos conduzidos por ou que transportem pessoas com deficiência, entre outros.

Aqueles que se enquadram nesses parâmetros, especificados no artigo 3º, Capítulo 2 do Decreto 58.584/18, precisam cadastrar seus veículos no site da Secretaria de Mobilidade e Trânsito da Prefeitura de São Paulo.