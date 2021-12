Previsão do tempo: como será o Natal e o Ano Novo de 2021 em SP?

O verão no sudeste será marcado pelo fenômeno La Niña, que também atuou no verão 2020/2021 e vai influenciar diretamente a temperatura e as chuvas nos próximos meses em São Paulo. É o La Niña também que facilita as quedas de temperatura que os paulistas sentiram em dezembro, apesar da proximidade com a estação mais quente do ano. Agora, com a aproximação dos feriados de fim de ano, é hora de saber qual a previsão do tempo para o Natal e o Ano Novo em SP. Confira.

Previsão do tempo para o Natal e o Ano Novo é de chuva em São Paulo

Natal – A previsão do tempo para o Natal em São Paulo é de um dia de sol, com temperatura máxima na casa dos 22 graus. No entanto, os dias 24 e 26 devem ser chuvosos, segundo o Climatempo.

Na região do litoral e as áreas próximas a Minas (como Campos do Jordão, Ribeirão Preto e Votuporanga) ainda terão chuva mais persistente, mas que perde força ao longo do dia. Na capital do estado, a madrugada terá chuviscos, mas aos poucos o sol aparece e predomina, mas as temperaturas não sobem muito.

A partir do dia 26, a temperatura sobe bastante na capital paulista, mas isso não deve durar muito e, a partir de quarta-feira (29), o calor deve ficar ameno.

Ano Novo – Já para a véspera do Ano Novo, que também é o dia da corrida de São Silvestre, a previsão do tempo é de que haja pancadas de chuva em SP, principalmente à tarde e à noite. Mas a chuva não deve ser forte e, portanto, não vai atrapalhar os planos de quem pretende se divertir ao ar livre na virada. No dia 1º, as condições devem ser parecidas.

Verão deve ter pancadas fortes de chuva em São Paulo

De acordo com o Climatempo, os meses de janeiro, fevereiro e março de 2022 serão marcados por fortes pancadas de chuva, embora a média de precipitação deva ficar abaixo do esperado para o período. No entanto, depois dos feriados de Natal e Ano Novo, a tendência é de acontecer o que os meteorologistas chamam de variabilidade espacial. Isso significa que as pancadas devem ser isoladas, o que provavelmente fará com que não haja grandes acúmulos de água no mesmo ponto da cidade.

Quanto às temperaturas, o La Niña fará com que mais frentes frias cheguem a São Paulo e, por isso, o paulista deve sentir os ventos frios que podem soprar durante a estação. Sendo assim, a alternância entre dias abafados e dias mais frescos provavelmente será a marca do verão em SP.

