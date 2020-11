Previsão do tempo em SP: semana de calor e chuva a qualquer momento

De acordo com a previsão do tempo em SP, essa semana será de temperaturas altas, com média de 28º, mas com chuva forte a qualquer momento, até o próximo sábado (14). Depois de dias de frio em uma primeira semana atípica referente ao mês de novembro em comparação aos anos anteriores, ao que parece, o clima tende a ficar mais quente nos próximos dias.

Previsão do tempo em SP tem temperatura alta e temporais

De acordo com o Instituto Climatempo, a previsão do tempo em SP traz incidências altas de ar úmido que se espalha novamente essa semana pelas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste com a circulação de ventos que ajudam a formar nuvens bem carregadas e que avançam do decorrer dos dias pelas cidades do Mato Grosso do Sul e São Paulo.

Na região Nordeste, uma massa de ar seco ganhou força e diminui consideravelmente as possibilidades de chuva essa semana.

Instabilidade até o próximo sábado (14)

Ainda de acordo com a previsão de tempo em SP para os próximos dias, a circulação de ventos em níveis altos favorece a instabilidade na região e a semana pode ser marcada por temporais em várias áreas da região Sudeste. Hoje (9), em São Paulo, o sol ainda aparece e a sensação de calor permanece durante o dia inteiro, mas pancadas de chuva – de moderadas a forte – no final do dia não estão descartadas.

No decorrer da semana, a formação de um sistema de baixa pressão atmosférica na costa da Região Sudeste vai reforçar as instabilidades, confirmando a condição para temporais nos quatro estados – seguindo até o próximo sábado (14), de acordo com a previsão do tempo em SP.